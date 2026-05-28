Indignante hallazgo en presunto criadero ilegal de Bogotá: rescataron 12 perros en mal estado de salud

Un nuevo caso de maltrato animal quedó al descubierto en Bogotá luego de que las autoridades realizaran un operativo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde fueron rescatados 12 perros que permanecían en condiciones insalubres y con múltiples afecciones de salud.

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El procedimiento fue adelantado por la Policía de Carabineros junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que evidenció graves irregularidades dentro del lugar que, presuntamente, funcionaba como criadero ilegal. Según informaron las autoridades, los animales permanecían confinados en una terraza sin las condiciones mínimas de bienestar.

Durante la inspección, los equipos veterinarios encontraron exceso de humedad, suciedad, acumulación de materia fecal, fuerte olor a amonio y múltiples objetos en desuso. Además, los perros no contaban con espacios adecuados para protegerse del frío o la lluvia y dormían sobre cobijas sucias y mojadas.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó fue la alimentación de los animales. De acuerdo con el reporte oficial, los caninos habrían sido alimentados con restos de pollo y fruta en estado de descomposición, los cuales estaban almacenados dentro de bolsas de basura.

Las valoraciones médicas realizadas en el sitio evidenciaron problemas en ojos, oídos y piel, además de infestación de pulgas y altos niveles de ansiedad y sobreexcitación ante la presencia de personas desconocidas. Entre los perros rescatados había tres cachorros y varias hembras, una de ellas en aparente estado de gestación.

El IDPYBA señaló que las condiciones encontradas permitieron emitir un concepto desfavorable para el bienestar de los animales, razón por la cual la Policía procedió con la aprehensión preventiva de los caninos mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

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Este caso volvió a dejar en evidencia la problemática de los criaderos clandestinos en Bogotá. Según ha advertido el Distrito en otras intervenciones similares, muchos de estos lugares operan ocultando escenarios de explotación reproductiva, hacinamiento y abandono animal.

En operativos anteriores incluso se han encontrado perros desnutridos, restos óseos y animales enfermos utilizados para reproducción ilegal.

Las autoridades indicaron que el expediente será remitido a las entidades competentes para establecer posibles sanciones policivas y penales contra los responsables del lugar. Mientras tanto, los perros permanecen bajo observación médica y recibirán proceso de recuperación integral.