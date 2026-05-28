Así es como se deben limpiar las orejas de su perro, según expertos

El aseo frecuente de los perros es fundamental para mantener su salud y bienestar. Los especialistas aseguran que una higiene adecuada contribuye a prevenir problemas en la piel, infecciones, acumulación de suciedad y la presencia de parásitos como pulgas o garrapatas.

Cambios de sueño y falta de apetito: así afecta a los perros y gatos la pérdida de un ser querido

Además, el cepillado y la limpieza regular permiten detectar a tiempo heridas, irritaciones o cualquier anomalía que pueda afectar la salud de estas mascotas.

Mantener limpias sus orejas, dientes, uñas y pelaje reduce los malos olores y evita molestias que pueden alterar su comportamiento. Asimismo, estas rutinas fortalecen el vínculo entre la mascota y su cuidador, ya que el perro aprende a sentirse seguro y relajado durante el proceso de cuidado, según aseguran los expertos.

Limpieza de las orejas

Precisamente, las orejas son de las partes a las que se les debe prestar mucha atención en los temas de higiene para prevenir enfermedades como la otitis, pero es un proceso que se debe realizar de forma adecuada para evitar problemas mayores.

La limpieza de las orejas de los perros debe efectuarse teniendo en cuenta algunas precauciones. Foto: Getty Images

Los expertos alertan de forma recurrente que una limpieza incorrecta puede empeorar la salud auditiva de las mascotas. Aseguran que empujar la suciedad hacia el interior del oído, causar microheridas en el conducto auditivo o alterar el equilibrio natural de la zona son algunos de los riesgos más frecuentes.

Según información de la red europea de clínicas veterinarias AniCura, se indica que hay unos pasos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar estas limpiezas.

Lo primero es separar el pelo alrededor de la oreja para dejar libre el canal auditivo. Esto es fundamental, ya que si quedan pelos dentro del oído, podrían acumular suciedad y favorecer la aparición de infecciones.

Veterinarios revelan cuántas horas puede estar un perro solo en casa antes de que su salud se vea afectada

Luego, lo aconsejable es humedecer una gasa con suero fisiológico o con un producto específico para la limpieza de oídos. Los limpiadores auriculares ayudan a aflojar la cera acumulada y facilitan su eliminación. El producto se aplica masajeando suavemente la base de la oreja y dejando actuar unos minutos. Después, se retira el exceso con una gasa seca.

De acuerdo con los especialistas, se debe limpiar primero la parte externa de la oreja y todos sus pliegues. Luego se utiliza otra gasa limpia para asear la zona interna. Es importante usar una gasa diferente para cada oído.

A los perros se les debe asear de forma frecuente. Foto: Getty Images

Una vez que se termina la limpieza, se secan completamente las orejas con una gasa. La humedad acumulada es una de las principales causas de infecciones en los oídos de los perros, por lo que debe evitarse.

¿Con qué frecuencia se debe realizar esta limpieza?

Los expertos aseguran que la frecuencia para limpiar los oídos del can depende de las necesidades del mismo, del lugar donde vive, la temperatura, el clima e incluso el tipo de orejas.

¿Su perro está en la lista? Razas con más tendencia a la enfermedad periodontal

Por ejemplo, los perros que viven en el campo o que tienen orejas grandes tienen mayor predisposición a acumular suciedad. En estos casos, la limpieza deberá realizarse de forma más continua.

Por lo general, con una limpieza semanal suele ser suficiente para un perro con oídos sanos; incluso puede ser cada 15 días. En caso de estar bajo recomendaciones o tratamiento veterinario, se deben seguir las pautas indicadas.