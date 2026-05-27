No quedó impune: imputan cargos al señalado de lanzar a un perro desde un piso 25 en edificio de Bogotá

El caso de Tonny, el perro que fue lanzado desde el piso 25 de un apartamento en la localidad de Kennedy, en Bogotá, no quedó en el olvido ni impune.

Exclusivo: habló con SEMANA el dueño del perro lanzado desde un piso 25 en Bogotá; aclaró quién fue el presunto responsable: “Salió como un loco”

La justicia del país siguió estudiando el caso y el presunto responsable ya tiene cargos formales en su contra, en un proceso que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las penas por maltrato animal en el país.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), el presunto responsable, Johan Esteban Velasco Posada, es señalado de haber lanzado a un perro llamado Tonny, de aproximadamente tres años, desde una ventana de un apartamento en el piso 25 el pasado 18 de marzo.

Se le dio un último adiós a Tonny, el perrito que sufrió este atroz acto. Foto: Semana

De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, las pruebas que se recopilaron durante la investigación permitieron establecer la presunta responsabilidad de Velasco en la muerte del animal.

Con esas pruebas en mano, la entidad le imputó el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado por el presunto responsable.

La investigación contó con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entidad que acompañó las labores relacionadas con el caso.

En cuanto a la duda de qué le espera al hombre legalmente, en Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como “seres sintientes” y establece sanciones penales y económicas para quienes incurran en actos de maltrato, violencia o crueldad.

Zona donde cayó Tonny, perro que fue lanzado desde un piso 25, después del levantamiento del cuerpo. Foto: Suministrada a SEMANA

Cuando las agresiones provocan la muerte del animal o afectan gravemente su salud e integridad física, las penas pueden ir desde 12 hasta 36 meses de prisión, además de multas de cinco a 60 salarios mínimos e inhabilidades para ejercer actividades relacionadas con animales.

La ley establece agravantes que pueden aumentar las penas hasta en tres cuartas partes, entre los que se encuentran hechos cometidos con sevicia, en espacios públicos, en presencia de menores de edad o cuando se involucran actos sexuales contra animales.

Capturan al hombre que lanzó a un perro desde un piso 25 en el sur de Bogotá

¿Qué hacer en caso de maltrato animal?

Para quienes quieran reportar situaciones similares, las autoridades lo tienen claro. Cualquier ciudadano puede denunciar posibles casos de maltrato animal a través de la Línea 123 o mediante el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Luego de recibir el reporte, las autoridades hacen verificaciones y, en caso de encontrar heridas hechas contra el animal, pueden adelantar procesos de captura y traslado para garantizar su protección.

El caso de Tonny demostró que en Colombia los delitos contra los animales se investigan, se imputan y llegan a los estrados.