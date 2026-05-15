Las imágenes que llevaron a la cárcel a un “influenciador” que desde el Putumayo hablaba de protección de la vida silvestre

La investigación que adelantó el grupo Gelma de la Fiscalía llevó a la cárcel a un influenciador que se presentaba como protector del medioambiente.

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Se trata de Jesse Adonai Daza, un creador de contenido señalado de mantener en cautiverio, y en precarias condiciones de cuidado, a varias especies de fauna silvestre y utilizarlas para grabar sus videos con la falsa postura de protector ambiental.

Los animales estaban en condiciones de maltrato, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía y lo que los allanamientos lograron confirmar. El escenario de grabación y cautiverio estaba en una finca de la vereda Aguas Negras, en Puerto Asís, Putumayo.

Jesse Adonai Daza, un creador de contenido fue enviado a la cárcel por maltrato animal. Foto: Suministrada (API)

“El hombre presuntamente obtenía los animales de manera irregular, muchos de ellos declarados en peligro de extinción, los albergaba en su lugar de residencia y los exhibía y utilizaba para grabar videos en los que promovía mensajes de conservación, los cuales compartía por redes sociales con el objetivo de ganar seguidores”, dijo la Fiscalía.

El grupo Gelma, con la ayuda de la Policía, fue a la finca del influenciador. Durante la búsqueda, encontraron tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.

Jesse Adonai Daza, un creador de contenido fue enviado a la cárcel por maltrato animal. Foto: Suministrada (API)

“Los 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre fueron evaluados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, quienes determinaron que se encontraban en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada, circunstancias que habrían generado una grave afectación”, advirtió el ente acusador.

Jesse Adonai Daza, un creador de contenido fue enviado a la cárcel por maltrato animal. Foto: Suministrada (API)

En este caso, el fiscal imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal. Lo anterior llevó a una solicitud directa de medida de aseguramiento contra el influenciador, que no aceptó los cargos.

El juez de control de garantías entendió la gravedad de los hechos y la necesidad de mantener al creador de contenido privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra. El juez aceptó la solicitud de una medida de aseguramiento en centro carcelario.