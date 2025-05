Marko abrió su corazón y reveló cómo se enteró de la muerte de su padre: “Lo amaba con locura”

Marco Pérez, conocido artísticamente como Marko, es un creador de contenido, actor y cantante venezolano que suma millones de seguidores en redes sociales. Hace pocos días, abrió su corazón en el pódcast de Juan Pablo Raba, Los hombres también lloran, y reveló cómo la muerte de su padre cambió su vida para siempre.

“Mi papá falleció cuando yo estaba cumpliendo como 14 años. Estaba viviendo con mi papá porque empecé a salir mal en los estudios, no me dio los permisos (de seguir grabando series) y me sacó de la televisión. Este ha sido el acto de amor más grande que mi papá me pudo haber dejado, porque mi mamá no podía controlar en lo que yo me estaba convirtiendo, ganando dinero con tan joven y con una relevancia que te da estar en 2 o 3 series que están pasando en un buen momento”.

Con mi esposa (la empresaria Yulbert Zambrano) trabajamos todo el día. En la casa ella tiene su oficina y yo mi estudio. Yo volteo a ver en qué la puedo ayudar y ella, lo mismo”. | Foto: Foto: Nina Rodríguez

En ese tiempo, su padre tomó la decisión de retirarlo de uno de los mejores colegios de la ciudad en la que vivían para matricularlo en una institución pública, cambiando su vida por complejo, pues esto generó que su entorno social fuera distinto y todas las dinámicas a las que estaba acostumbrado, tomaran un camino distinto.

“Eso hizo que yo sintiera que mi papá me estaba alejando del arte. Mi papá estaba construyendo un ser humano que valorara más lo que tenía”.

No obstante, resaltó que en su momento lo vio desde una posición distinta y no lograba comprender las enseñanzas que su padre quería que este obtuviera como consecuencia a los errores que había cometido en el pasado.

“Mi mamá estaba feliz porque sabía que era un proceso que yo tenía que pasar, pero lo más duro fue que en un momento de rebeldía me fui de la casa de mi papá porque sentía que estaba acabando con mi expresión y con mi arte, no entendía lo que estaba haciendo con mi camino”.

Su pensamiento, de aquel entonces, lo llevó a mantenerse incomunicado de su padre por un total de tres semanas. No obstante, un día se sintió culpable y consideró que su forma de ser estaba castigando a su padre, por lo que llamó a su hermana para sincerarse y obtener algún consejo de su parte.

“La llamo y lo primero que me dice es ‘papá se acaba de morir, hace una hora’”, dijo frente a las cámaras, mientras se notaba el fuerte dolor que siente hasta el día de hoy.

“Mis princesas saben que el papá es actor. Que hago un personaje la de 6 (años) ya lo entendió, la de 13, también, y la de año y medio, lo va a entender”. marko pérez, actor, músico y creador de contenido. | Foto: Foto: Nina Rodríguez

¿Qué le pasó al padre de Marko?

En medio del triste momento, el artista reveló la razón por la que su padre perdió la vida:

“A mi papá le dio cirrosis, esa es una enfermedad que te mata muy rápido. Él era un padre con problemas de alcohol muy heavys y no lo ayudamos porque él no era el borracho malo, él era el borracho que amaba, que abrazaba. No teníamos información, lo dejábamos beber todos los días”.

Marko mencionó frente a las cámaras del formato digital que incluso, en algunas ocasiones, el hombre llegaba a desayunar con una copa de whisky.

“La cirrosis te mata enseguida, no avisa. Yo no me pude despedir de mi papá. Son cosas que te quedan, que te hacen sentir tan imbécil, porque lo amaba con locura y por un acto de rebeldía no pude estar con él”.