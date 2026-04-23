Nicolás Arrieta le tiró a Camilo Cifuentes por videos ayudando a vendedores informales: “Le saca 30 o 40 millones de pesos”

Camilo Cifuentes ganó reconocimiento en Colombia por sus acciones solidarias dirigidas a vendedores informales y personas en situación de calle, especialmente en ciudades como Manizales y Medellín. Durante varios años, el influenciador optó por mantenerse en el anonimato, con el objetivo de que la atención se centrara en las historias de quienes recibían su ayuda y no en su identidad.

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No obstante, esa decisión cambió meses atrás, cuando sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, al revelar una imagen de cómo lucía. La publicación generó gran impacto entre los más de cuatro millones de usuarios que siguen su contenido, marcando un nuevo capítulo en su presencia digital.

Sin embargo, recientemente, las miradas volvieron a quedar sobre el influencer, precisamente por un tema en el que se vio involucrado. Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos, no dudó en irse contra él, señalándolo por la forma en la que monetizaba sus videos.

En un diálogo con Deje la joda, de Pulzo, el youtuber se fue contra Camilo Cifuentes, criticando la manera en la que estaba ganando dinero con sus clips en redes sociales. El famoso aseguró que se estaba plasmando una “pornomiseria” en esta clase de espacios, haciendo un llamado a los seguidores.

“Generar pornomiseria, que es lo que hace este ‘man’ Camilo Cifuentes, colaborando con Yeferson Cossio, que es la peor rata de las ratas, presuntamente”, dijo en el espacio con el medio.

Al cuestionar esta dinámica, Arrieta apuntó que estos gestos tenían algo detrás, ya que sabía cómo podía funcionar la monetización de esta clase de videos en plataformas como Facebook y YouTube.

“Monetiza ese video, le saca 30 o 40 millones de pesos y al señor le da dos millones y la gente aplaude”, indicó.

“¿Cuántos de los que han visto un video de ese Camilo Cifuentes han ido a comprarle a un señor y darle dos millones de pesos? Nunca, ninguno. Ni siquiera les gusta dar propina”, agregó, lanzando esta interrogante al público.

En sus planteamientos, Nicolás Arrieta afirmó que consideraba que Cifuentes debería dar el dinero ganado en estos espacios digitales a las personas que grababa y ayudaba, ya que era un dinero que recibía por ellos. En ese punto quiso saber qué pasaba con el resto de la plata, ya que solo se le veía dar un poco y no el total.

“Él debería darle al señor de la mazamorra o a cualquier señor la plata que gana monetizando ese video en Facebook y YouTube y donde sea que lo suba, porque monetiza bastante y monetiza duro. Entonces, a eso me refiero”, comentó.

“Si usted ve a esa persona, si usted promociona ese tipo de contenido, a usted le gusta la pornomiseria. Al señor que está ahí no le están dando la plata del video”, aseveró, bastante incómodo.