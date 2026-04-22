Se conocen imágenes inéditas de las honras fúnebres de Lina Marulanda tras 16 años de su muerte; así fue el último adiós

La industria del entretenimiento en Colombia atravesó uno de sus episodios más dolorosos con la muerte de Lina Marulanda. La también modelo falleció en medio de un difícil momento personal, marcado por problemas emocionales y una profunda depresión.

Salen a la luz datos de la muerte de Lina Marulanda; se destaparon detalles sobre su cruda decisión

La noticia causó un fuerte impacto entre familiares, colegas y seguidores, quienes lamentaron su partida. Su paso por la televisión dejó una huella significativa, consolidándola como una de las figuras más recordadas y admiradas del país.

Su fallecimiento, a los 30 años, conmocionó a la opinión pública y quedó grabado en la memoria colectiva. Aun hoy, el 22 de abril de 2010 es recordado como una fecha que marcó profundamente al mundo del entretenimiento colombiano.

Tras 16 años desde que ocurrió esta tragedia, el Canal Caracol decidió revivir un fragmento de Expediente Final, donde se habló de la vida de la famosa, centrándose en ese fatídico día en el que optó por quitarse la vida.

El formato, conducido por Diva Jessurum, recogió los últimos instantes de Lina Marulanda, mencionando los testimonios y comentarios de sus familiares, amigos y allegados. En esta propuesta, que se transmitió tiempo atrás, también se reconstruyó cómo fue su adiós, mostrando imágenes inéditas de las honras fúnebres de la presentadora.

En lo dicho por Expediente Final, todo se realizó en una ceremonia privada en Bogotá, la cual contó como centro la Capilla del Gimnasio Moderno, ubicada en el norte.

“Es un ángel al que yo usualmente le rezo”, dijo Diego Cadavid.

En las imágenes se vieron vehículos y personas vestidas de negro, llevando el ataúd de la famosa, quien siempre fue recordada con amor y cariño, especialmente por su personalidad y entrega a todo.

En los comentarios de la publicación se ve cómo muchos recuerdan aquel día en el que se supo la noticia de la muerte de Lina Marulanda, asegurando que fue muy triste enterarse de cómo ocurrió todo.