La primera temporada de La casa de los famosos Colombia fue el escenario perfecto para que varias personalidades del mundo del entretenimiento y la farándula colombiana tuvieran un renacer en redes sociales.

Durante el desarrollo del programa se presentaron diversas situaciones que generaron conversación y debate en plataformas como X. Una de las más comentadas fue la relación entre la actriz Nataly Umaña y el panameño Miguel Melfi, pese a que ella seguía casada con el también actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña habló de su vida y Lina Marulanda | Foto: Instagram @ natalyumanaa

Desde su salida del programa, Umaña ha tenido que enfrentar una ola de críticas y mensajes de odio, especialmente en redes sociales, debido a su comportamiento dentro del reality. La actriz reconoció que ha tenido que asistir a terapia para aprender a lidiar con las opiniones ajenas.

Recientemente, Umaña publicó un video, a través de su cuenta oficial de Instagram, mostrándose muy indignada por un comentario que la hizo salir a hablar, ya que se trató de algo muy complicado al incitar a la violencia, a la muerte y también mencionaba el nombre de Lina Marulanda.

“Hoy quiero sentar un precedente, como figura pública he aprendido a convivir con la crítica, con las burlas, con los juicios, con los comentarios […] He tomado terapia, he sanado, he entendido que las opiniones ajenas no definen mi vida ni mi valor, por eso cuando me critican, cuando me juzgan, cuando inventan… sinceramente, a mí ya me da igual, ya no me hiere, ya no me detiene, me da igual”, dijo inicialmente.

Sin embargo, habló de lo que la llenó de molestia: “Hoy leí algo que me obliga a hablar. Hoy leí un comentario que no solo es irrespetuoso, sino profundamente peligroso”, señaló.

“Esta va a terminar lanzándose desde un edificio… El tiempo me va a dar la razón […] tranquila, eso pensaba Lina Marulanda", dice el comentario.

Ante esto, Nataly no se quedó callada y dijo: “Comparar mi vida con la tragedia de una mujer que ya no está con nosotros, como es Lina Marulanda, eso no es un chiste, eso no es humor, eso no es una crítica… eso es una línea que no se debe cruzar”, agregó.

Según Umaña, “Hay un límite entre la opinión y la violencia, hay un límite entre la crítica y el daño”.

De manera cercana, la actriz afirmó que su mensaje no iba dirigido a las personas que día a día le muestran apoyo a través de sus redes, sino que “es para recordarles que detrás de cada persona hay una vida, una familia, unos sueños, una historia y que la salud mental no es un juego”.