Nataly Umaña es una actriz y modelo que hizo parte de la primera temporada del reality show La casa de los famosos Colombia, el cual se llevó a cabo el año pasado y su participación fue una de las más polémicas.

La ibaguereña fue la sexta eliminada, pero durante su permanencia en el programa fue blanco de críticas por su romance e infidelidad con el también modelo, cantante y actor panameño Miguel Melfi.

Desde el inicio ambos mostraron su cercanía y fueron evidentes con las muestras de afecto como abrazos y besos, incluso en varias ocasiones se quedaron juntos en la misma cama.

A raíz de los comportamientos de la actriz con su compañero, Alejandro Estrada, quien era la pareja de ese momento, tuvo la oportunidad de ingresar para saludarla, pero su reacción sorprendió a los televidentes y seguidores. El cucuteño le entregó el anillo de matrimonio y terminó la relación.

Nataly Umaña, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Canal RCN

¿Cuáles fueron las razones de Nataly?

Después de su salida del reality, la modelo colombiana estuvo en varias entrevistas en las que reveló las razones por las que la llevaron a involucrarse con otro participante a pesar de estar casada.

Sin embargo, en una reciente entrevista en Bésame volvió hablar del tema y se refirió a los comentarios que recibió en ese momento, pues la mayoría le decían que el problema no había sido su infidelidad, sino por haber hecho de manera pública.

“Es que no es que seas infiel, es por qué lo hiciste delante de todo el mundo”, fue uno de los mensajes que recibió, imitándolos de una forma que a muchos no le gustó y afirmó que el error sí fue haber sido infiel.

Ante su imitación, algunos usuarios mostraron su inconformidad y dijeron: “Qué pereza esa voz que hace para decir que recibió mensajes”.

“Que bueno por cada una de estas personas que resultó el 90 % muy sanos emocionalmente, pero yo no. Obviamente, no digo que estuvo bien, pero de una u otra manera fue mi escape”, agregó la actriz, haciendo referencia a quienes le decían que hubiera sido más fácil haberlo dejado antes de ingresar al programa.

Nataly también mencionó que tenía claro que había cámaras y por eso lo que hizo fue a propósito porque ya venía de una relación que estaba “desgastada” y en la que habían hablado varias veces sobre no continuar juntos, pero ninguno fue capaz de hacerlo.

“Formamos codependencia porque muchas veces el amor no basta, se transforma y va más allá de eso”, aseguró Umaña.