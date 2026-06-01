Nataly Umaña rompe el silencio sobre Alejandro Estrada tras la final del reality: “La sanación existe”

La actriz colombiana Nataly Umaña captó la atención de los usuarios en redes sociales tras publicar un video en su cuenta oficial de Instagram donde reflexiona sobre la evolución de su vínculo con su exesposo, el actor Alejandro Estrada.

El pronunciamiento se produjo poco después de que Estrada se coronara como el ganador de la tercera temporada del reality show La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN, un hecho que reavivó el interés público sobre la historia compartida por los artistas.

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El viernes 29 de mayo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la competencia de convivencia, recibiendo el respaldo del público y un premio de 400 millones de pesos. Durante la transmisión en vivo de la gran final, Nataly Umaña compartió una historia en sus plataformas digitales celebrando el logro del actor. En el fragmento audiovisual se le observa visiblemente emocionada expresando: “Felicidades, muy bien, muy bien. Se lo merece”.

Como era de esperarse, la reacción de la actriz generó debate entre los internautas. Mientras algunos seguidores elogiaron su madurez con comentarios como “Eso habla bien de él porque casi nadie aplaude el triunfo de un ex”, otros sectores de la audiencia digital manifestaron escepticismo e ironía frente a la situación actual de los creadores de contenido.

Días después de las primeras reacciones, Umaña subió un video formal a su perfil de Instagram para profundizar en el estado actual de su relación con Estrada, destacando que el tiempo les ha permitido sanar tras la exposición mediática que sufrieron meses atrás. En su intervención, la actriz cuestionó la narrativa de los medios y los formatos televisivos:

“Quién mejor que alguien que compartió contigo 12 años de vida para conocer lo que ocurrió detrás de una historia que seguramente millones de personas vieron, pero que solo nosotros vivimos. Historias humanas nunca caben completas en un titular de noticias, en una imagen, en momentos de televisión”, dijo.

Asimismo, la intérprete enfatizó en que ambos han logrado entablar un diálogo constructivo desde la madurez.

“Valoro que después de todo lo vivido hoy podamos hablar el uno del otro desde el respeto, desde el agradecimiento, desde la paz”, afirmó, agregando que el mensaje principal que desea transmitir es que “una historia no tiene por qué quedarse atrapada en el dolor para siempre” y que el afecto del pasado puede transformarse en cariño y familiaridad.

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La relación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ha estado bajo el escrutinio público desde de 2024, durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. En dicha edición, Umaña participó como concursante y desarrolló un vínculo sentimental cercano con el modelo y músico panameño Miguel Melfi.

Ante los hechos, la producción del Canal RCN invitó a Alejandro Estrada a ingresar a la residencia bajo la dinámica de “congelados”, un formato donde los participantes no pueden moverse ni hablar.

En ese encuentro, que se convirtió en uno de los momentos de mayor audiencia del programa, Estrada confrontó a Umaña, le entregó el anillo de matrimonio y dio por terminada la relación de forma definitiva tras 12 años de unión. Las declaraciones dadas por Umaña busca, según sus palabras, “cerrar este capítulo” de manera madura y en buenos términos.