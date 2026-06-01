Marbelle reaccionó a triunfo de Abelardo de la Espriella en primera vuelta y le tiró a Iván Cepeda: “No lo va a aceptar”

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo definió el rumbo de la contienda electoral en Colombia y dejó claro quiénes serán los candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en la siguiente fase del proceso democrático. Millones de ciudadanos participaron en la jornada, marcada por una alta expectativa sobre el futuro político del país.

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Una vez concluyó el conteo de votos, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más respaldado por los electores, al alcanzar 10.361.473 sufragios, equivalentes al 43 % de la votación. En segundo lugar quedó Iván Cepeda, quien obtuvo 9.688.348 votos, correspondientes al 40 %. Ambos lograron avanzar a la segunda vuelta y se perfilan como los protagonistas de la recta final hacia la Presidencia.

La divulgación de los resultados generó una rápida respuesta en distintos sectores de la sociedad. Líderes de opinión, figuras públicas y personalidades reconocidas comenzaron a compartir sus puntos de vista sobre el escenario político que dejó la jornada electoral, analizando el significado de los resultados y las posibilidades que se abren para el país en las próximas semanas.

Una de las que no se contuvo en emociones fue Marbelle, que utilizó sus redes sociales para hablar sobre el panorama político. La cantante expresó en X su felicidad por el triunfo de Abelardo de la Espriella en esta fase, soltando un post particular.

“Colombia ruge, buenos días”, escribió, ubicando una bandera nacional y un emoji de sol.

Estas palabras mostraron lo contenta que se encontraba, precisamente al ser una de las principales figuras de la oposición actual.

En otro contenido, recopilado por distintas cuentas, se vio cómo Marbelle le tiró a Iván Cepeda, lanzándole un insulto y asegurando que no aceptaría dicha derrota de la pasada jornada electoral.

“Derrotado. Y no lo va a aceptar”, escribió en un comentario.

Estas reacciones abrieron paso a debates entre votantes de ambas corrientes políticas, sin mencionar a quienes afirman que la izquierda ganará el próximo 21 de junio.