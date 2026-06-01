La FCF respondió a cuestionamientos por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante las elecciones: anunció decisión

Tras lo que fue el cuestionamiento de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de Abelardo de la Espriella, la Federación Colombia de Fútbol (FCF) emitió un comunicado sobre el uso que se le debe dar a estos distintivos.
En una primera parte, anunció que iniciará un proceso de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar oportunamente cualquier actividad en la que se haga un uso indebido de los signos distintivos de la Tricolor y de la FCF.
Según indicó, esto se hará con el objetivo de “mitigar prácticas de ambush marketing”, así como identificar usos no autorizados de las insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política o material proselitista.
“La FCF también hace un llamado especial a los medios de comunicación y plataformas de difusión para que se abstengan de explotar comercialmente los derechos asociados a la Selección Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol en piezas publicitarias, promocionales o campañas de mercadeo no autorizadas“, señaló.
¿POR QUÉ SE ESTÁ USANDO LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA FINES ELECTORALES?— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026
Señores Federación Colombiana de Fútbol, @FCF_Oficial:
Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron…
En ese sentido, recordó que existen derechos exclusivos tanto del Mundial de la FIFA como de la FCF en relación con el uso comercial de la imagen y los activos de la Selección Colombia.
De hecho, precisó que, en este caso específico, los únicos canales autorizados y poseedores de derechos oficiales son Caracol Televisión y RCN Televisión.
Además, señaló que el uso de imágenes y referencias de la Selección Colombia por parte de los medios de comunicación es válido y permitido siempre que corresponda a contenidos editoriales, periodísticos e informativos propios del ejercicio legítimo de la labor de prensa.
Por lo mismo, reiteró que cualquier utilización con fines comerciales, promocionales o publicitarios deberá contar con la autorización expresa de la Federación Colombiana de Fútbol y de los titulares de los derechos correspondientes.
“La FCF reitera la importancia de que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente. De igual manera, se insta a las autoridades fronterizas para que realicen la revisión de artículos de contrabando o de objetos que no cuenten con la correspondiente autorización de uso”, manifestó.
La institución recordó cuáles son los patrocinadores oficiales del equipo y enfatizó en que ninguna otra compañía, diferente de estas, contribuye como patrocinador o socio oficial de las selecciones nacionales.
𝗟𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗶𝗹𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮— FCF (@FCF_Oficial) June 1, 2026
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“La FCF invita a los ciudadanos a denunciar oportunamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o ante la Policía Fiscal y Aduanera, a través de los canales dispuestos por dichas instituciones, cualquier actividad que vaya en detrimento de la imagen de la FCF, de la Selección Colombia o de los derechos de sus patrocinadores y aliados oficiales“, contribuyendo.