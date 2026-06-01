La FCF respondió a cuestionamientos por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante las elecciones: anunció decisión

Tras lo que fue el cuestionamiento de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de Abelardo de la Espriella, la Federación Colombia de Fútbol (FCF) emitió un comunicado sobre el uso que se le debe dar a estos distintivos.

Iván Cepeda cuestiona el uso de la camiseta de la Selección Colombia en las votaciones y pide explicaciones a la Federación de Fútbol

En una primera parte, anunció que iniciará un proceso de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar oportunamente cualquier actividad en la que se haga un uso indebido de los signos distintivos de la Tricolor y de la FCF.

Según indicó, esto se hará con el objetivo de “mitigar prácticas de ambush marketing”, así como identificar usos no autorizados de las insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política o material proselitista.

“La FCF también hace un llamado especial a los medios de comunicación y plataformas de difusión para que se abstengan de explotar comercialmente los derechos asociados a la Selección Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol en piezas publicitarias, promocionales o campañas de mercadeo no autorizadas“, señaló.

En ese sentido, recordó que existen derechos exclusivos tanto del Mundial de la FIFA como de la FCF en relación con el uso comercial de la imagen y los activos de la Selección Colombia.

De hecho, precisó que, en este caso específico, los únicos canales autorizados y poseedores de derechos oficiales son Caracol Televisión y RCN Televisión.

Además, señaló que el uso de imágenes y referencias de la Selección Colombia por parte de los medios de comunicación es válido y permitido siempre que corresponda a contenidos editoriales, periodísticos e informativos propios del ejercicio legítimo de la labor de prensa.

Selección Colombia recibió cátedra de Wilmar Roldán e Ímer Machado para el Mundial 2026: este fue el tema

Por lo mismo, reiteró que cualquier utilización con fines comerciales, promocionales o publicitarios deberá contar con la autorización expresa de la Federación Colombiana de Fútbol y de los titulares de los derechos correspondientes.

“La FCF reitera la importancia de que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente. De igual manera, se insta a las autoridades fronterizas para que realicen la revisión de artículos de contrabando o de objetos que no cuenten con la correspondiente autorización de uso”, manifestó.

La institución recordó cuáles son los patrocinadores oficiales del equipo y enfatizó en que ninguna otra compañía, diferente de estas, contribuye como patrocinador o socio oficial de las selecciones nacionales.

“La FCF invita a los ciudadanos a denunciar oportunamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o ante la Policía Fiscal y Aduanera, a través de los canales dispuestos por dichas instituciones, cualquier actividad que vaya en detrimento de la imagen de la FCF, de la Selección Colombia o de los derechos de sus patrocinadores y aliados oficiales“, contribuyendo.