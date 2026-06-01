Margarita Rosa de Francisco se convirtió en una de las figuras más comentadas de la farándula nacional, precisamente por su talento y profesionalismo. De igual manera, su activismo político la ha ubicado en foco de reacciones, siendo ofendida y atacada por muchas personas.

Paola Turbay respondió a Margarita Rosa de Francisco por temas del Gobierno: “No es atacar a nadie”

La escritora, que ha enmarcado su posición con respecto al país, ha realizado diversas publicaciones en las que demuestra su total apoyo a Iván Cepeda de cara a las elecciones 2026.

De hecho, recientemente, Margarita Rosa de Francisco se mostró bastante activa en redes sociales, plasmando todo el apoyo que daba al Pacto Histórico por lo que sucedió el pasado 31 de mayo. Pese a que expuso sus puntos para seguir con esta ideología, fue contundente con un mensaje a todo Colombia.

En un post de su cuenta de X, la actriz mencionó que no había que excusarse en fraudes electorales, ya que los temas del gobierno no llegaron a muchas personas. Allí reconoció que la figura de Abelardo de la Espriella podía dar esperanzas a más de uno de los habitantes del país.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su confesión sobre qué haría si el conocido Tigre llegaba a quedarse con la Presidencia. La famosa, que hace poco tuvo cruce con Paola Turbay, reveló que si ganaba la derecha lloraría bastante y se sentiría mal, respetando la decisión del pueblo colombiano.

En este mismo punto enfatizó en que su labor sería seguir impulsando las propuestas de Iván Cepeda, a quien consideraba una opción para el mandato del país por el enfoque que tenía en su plan como gobernante.

“Por lo pronto, seguiré ayudando a visibilizar las propuestas de Iván Cepeda, porque creo plenamente en ellas. Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”, aseguró.