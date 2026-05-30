Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de Paola Turbay de cara a las elecciones y dividió opiniones en redes

En la tarde del viernes 29 de mayo, la actriz y exreina de belleza colombiana Paola Turbay llamó la atención de sus seguidores al pronunciarse sobre el panorama político del país, sumándose a las reacciones de diversas figuras públicas de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la también empresaria comenzó su mensaje aclarando que no respaldó a Gustavo Petro en las elecciones anteriores. Sin embargo, afirmó que, tras conocer su triunfo, asumió una actitud respetuosa frente a la decisión democrática de los colombianos y le envió sus mejores deseos para el desarrollo de su mandato “por el bien de Colombia”.

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Según explicó, en ese momento esperaba que el nuevo gobierno lograra impulsar cambios positivos para el país y que su gestión contribuyera al bienestar de los ciudadanos, pero infortunadamente no la convenció.

Por esta razón, a pocos días de culminar su mandato, Paola Turbay confesó que no planea respaldar la continuidad de su proyecto político, impulsado en estas elecciones por el sector encabezado por Iván Cepeda.

Con estas declaraciones, la exreina de belleza dejó clara su posición frente al escenario electoral que se aproxima, generando diversas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a mensaje de Paola Turbay

En vista del impacto que causaron las declaraciones de Paola Turbay en las plataformas digitales, la escritora Margarita Rosa de Francisco, quien ha expresado abiertamente su apoyo al actual gobierno y su simpatía por el proyecto político representado por Iván Cepeda, decidió responderle públicamente expresando su desacuerdo con su mensaje.

De Francisco cuestionó el pronunciamiento de la exreina de belleza argumentando que, desde su perspectiva, se redujo a frases simplistas frente a problemáticas profundas como la crisis del sistema de salud, la seguridad o el déficit fiscal que atraviesa el Estado.

“Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien”, comentó la escritora de manera contundente, reafirmando su respaldo al gobierno actual.

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Y agregó: “Ella dice que ha hecho la tarea. Creo que la tarea a la que se refiere es la de estudiarse el guion que repiten sin ningún rigor sectores de la derecha”.

Su reacción, como era de esperarse, rápidamente captó la atención de los internautas y dividió opiniones, pues aunque la publicación original de Paola Turbay recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, también desató debate entre quienes cuestionan la postura de ambas figuras públicas.