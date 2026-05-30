Salen a la luz imágenes inéditas del detrás de cámaras de ‘Dai Dai’, el himno de Shakira para el Mundial 2026

Siete días después del lanzamiento del videoclip oficial de Dai Dai, el himno interpretado por Shakira para el Mundial de 2026, han salido a la luz imágenes exclusivas del detrás de cámaras de esta producción musical que ya acumula millones de reproducciones y se ha convertido en una de las canciones más sonadas del momento.

El material inédito fue difundido a través de las redes sociales del Bayern Múnich, captando la atención de los aficionados del fútbol y los seguidores de Shakira en diferentes partes del mundo.

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Las imágenes han despertado emoción entre los internautas al mostrar a varias de las figuras del club alemán que participaron en el proyecto, entre ellos el futbolista colombiano Luis Díaz.

El atacante guajiro comparte escena con reconocidos referentes del Bayern Múnich que también aparecen en la publicación, como Harry Kane, Jamal Musiala y Alphonso Davies. La participación de estas estrellas convirtió este equipo en uno de los protagonistas del videoclip de Dai Dai, reforzando el alcance de su lanzamiento a nivel mundial.

Además de los jugadores Bayern Múnich, el material reúne a otras figuras influyentes del fútbol en la actualidad de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Erling Haaland.

“Colombia ama al Bayern, Shakira y Luchito”; “Dai Dai es un fenómeno en todo el mundo”, dicen algunos comentarios de los usuarios que han reaccionado a este material.

Shakira enciende la fiesta para la Copa del Mundo

El inicio de la Copa Mundial de la Fifa 2026 tiene ansiosos a muchos y uno de los factores que ha aumentado ese entusiasmo entre los aficionados ha sido el lanzamiento de Dai Dai, una colaboración de Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy que tiene un objetivo especial.

Según explicó la barranquillera, las ganancias que generará este proyecto tendrán un importante impacto en la educación infantil.

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“Esta canción tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito; el propósito es, en este mundo dividido y fracturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Motivada por esta iniciativa, Shakira sorprendió con el videoclip de Dai Dai al contar con la participación los niños de Uganda, a quienes invitó a su show en el Mundial 2026, donde compartirá escenario con la reina del pop Madonna y la banda de K-Pop BTS.