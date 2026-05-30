“Tenía 18 años”: Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, recordó cómo conoció al futbolista y qué la enamoró de él

Como invitados especiales de un nuevo episodio de Sinceramente Cris, Radamel Falcao ‘el Tigre’ García y su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, abrieron su corazón para compartir detalles íntimos de su historia de amor y del camino que han recorrido juntos durante casi dos décadas.

En una conversación sincera y emotiva, Lorelei recordó que tenía 18 años cuando conoció al delantero colombiano y confesó que, en ese momento, no tenía pensado comenzar una relación.

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“Yo había llegado recién a estudiar en Buenos Aires, Argentina. Nos conocimos en la iglesia. La primera vez que nos vimos me pareció muy bonito obviamente", comentó entre risas.

No obstante, pese a que le pareció un hombre muy simpático, la mujer aseguró que entre ellos no ocurrió nada de inmediato. Sin embargo, ambos se dieron la oportunidad de entablar una amistad y conocerse mejor.

“Entonces cuando yo lo empecé a conocer, me empecé a enamorar. Yo sabía que él era futbolista, pero dije: ‘no, ni loca’, porque tenían mala fama. Pero bueno, no, mi esposo no", agregó.

Lorelei se mostró contenta por volver a Colombia Foto: Instagram @loreleitaron

Según contó la cantante argentina, uno de los aspectos que más la enamoró de Falcao fue la relación genuina que tenía con Dios: “Era una relación sincera, no de religión, y eso fue lo que también me enamoró mucho de él”.

Asimismo, Lorelei Tarón resaltó la perseverancia como una de las cualidades que más admira de él, tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional y, por supuesto, en la forma en que logró conquistarla.

Tras escuchar sus declaraciones, Falcao García admitió que al comienzo fue bastante insistente para captar la atención de la artista. Sin embargo, aseguró que desde el primer momento en que la conoció tuvo la certeza de que era la mujer con la que quería compartir su vida.

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“No sé, tenía una convicción en mi corazón de que era la mujer indicada o lo que yo estaba buscando y pues nada, luché para que me diera una cita a solas porque estuve como un mes y no, no tenía ese momento solo con ella. Al ser tan tímido se me dificultaba mucho hablar y conectar”, expresó.

Actualmente, la pareja es una de las más queridas y admiradas de la farándula colombiana, pues desde 2006 que están juntos y comparten su fe evangélica han formado un lindo hogar junto a sus cinco hijos: Dominique (nacida en Mónaco en 2013), Desirée (nacida en Inglaterra en 2015), Annette (nacida en Mónaco en 2017), Jedidiah (nacido en Turquía en 2020) y Heaven (nacida en España en 2023).