Bogotá se tiñe de azul y blanco una vez más. Tras meses de especulaciones, el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios es una realidad que no solo sacude el mercado deportivo, sino que moviliza a todo su núcleo familiar de vuelta a la capital colombiana.

El mensaje de Lorelei que encendió las redes

La noticia del retorno del “Tigre” al club de sus amores ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes. Sin embargo, detrás del ídolo hay una familia que es su soporte fundamental. Lorelei Tarón, la reconocida cantante argentina y esposa del goleador, rompió el silencio en sus redes sociales para confirmar que la mudanza ya está en marcha.

Con el humor que la caracteriza, Lorelei compartió imágenes de sus hijas ayudando a empacar cajas, dejando claro que el proceso de trasladar a una familia de siete personas no es tarea fácil.

“Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas. Vamos allá Bogotá. Vamos allá MILLOS. Te súper hemos extrañadooo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

El regreso de Falcao García no es un movimiento sencillo. El jugador, siempre enfocado en el bienestar de su esposa y sus cinco hijos, priorizó la estabilidad familiar en esta decisión. La familia ya tuvo una experiencia previa en Bogotá durante el primer paso del jugador por el equipo embajador, donde se les vio disfrutando de centros comerciales y empapándose de la cultura local.

A pesar de haber vivido la mayor parte de su tiempo en Europa, los García-Tarón han demostrado una conexión especial con Colombia. Esta vez, la logística de regresar al país después de seis meses fuera implica un despliegue masivo que Lorelei ha decidido documentar con naturalidad para sus seguidores, mostrando el lado más humano y caótico de ser la esposa de una estrella del fútbol mundial.

El efecto Falcao: Hinchas piden abonos

La confirmación del regreso no solo emocionó a Lorelei. Los fanáticos de Millonarios FC han reaccionado con tal euforia que, la demanda por asegurar entradas para la próxima temporada se ha disparado. Los hinchas han inundado las redes sociales exigiendo la apertura inmediata de la venta de abonos para acompañar al equipo en esta nueva etapa, donde sueñan con ver a Falcao levantar el título de campeón.

El “Tigre”, que siempre ha manifestado su deseo de retirarse o triunfar en el equipo del cual es hincha desde niño, vuelve con el respaldo total de su hogar. Para Lorelei, este regreso es más que una mudanza; es un reencuentro con un país que los ha acogido con los brazos abiertos.

Desde su paso por el Atlético de Madrid, Mónaco, Galatasaray y recientemente su estadía internacional, la familia Falcao ha sido ejemplo de unidad. Lorelei Tarón ha sido la pieza clave en cada transición, adaptándose a nuevos idiomas y culturas.

Su regreso a Bogotá marca un capítulo de cierre y de nuevas ilusiones, consolidando a Falcao no solo como un referente deportivo, sino como un hombre que valora el arraigo y la felicidad de los suyos por encima de cualquier oferta económica en el exterior.