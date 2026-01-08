¿Irá preso? Bad Bunny en el ojo del huracán: mujer demanda al ‘Conejo Malo’ por una cifra millonaria

El reconocido cantante de la música urbana, Bad Bunny, inicia el 2026 enfrentando uno de los desafíos legales más costosos de su carrera. Una mujer reclama una cifra astronómica tras denunciar que su voz fue utilizada sin consentimiento en varios de los éxitos mundiales del puertorriqueño.

Un audio de WhatsApp: el origen de la disputa millonaria

Lo que comenzó como un favor entre conocidos ha escalado a los tribunales internacionales. La demanda fue radicada formalmente el pasado 5 de enero de 2026. La demandante, identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera, sostiene que su voz es la que se escucha en la icónica frase: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

De acuerdo con el expediente, Serrano Rivera grabó este audio a petición del productor Roberto J. Rosado, mejor conocido en la industria como ‘La Paciencia’. Lo que en su momento pareció un intercambio informal a través de WhatsApp, terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de la identidad sonora de canciones que hoy acumulan millones de reproducciones.

Los cargos: ¿Por qué piden 16 millones de dólares?

La acción legal no solo va dirigida contra Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del puertorriqueño, sino también contra su sello discográfico, Rimas Entertainment LLC. Según medios especializados, Serrano Rivera alega que su voz fue explotada comercialmente sin que ella recibiera una explicación sobre el uso final de la grabación, ni mucho menos una compensación económica.

Para entender la gravedad de lo que enfrenta Bad Bunny, se debe tener en cuenta que la demanda se fundamenta en cuatro pilares jurídicos principales bajo las leyes de Puerto Rico:

La primera de ellas es la violación de la Ley de Derechos Morales de Autor, la segunda es el enriquecimiento injusto por parte de los demandados, a este cargo le sigue el uso ilícito bajo la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen y la Violación al derecho a la intimidad, siendo estos dos últimos los más graves.

La afectada asegura que descubrió con sorpresa que su voz no solo aparecía en el tema ‘Solo de mí’, sino que volvió a ser utilizada en la canción ‘EoO’, perteneciente al álbum Debí tirar más fotos. La demandante afirma que nunca hubo un contrato de por medio ni un reconocimiento legal de su participación.

Bad Bunny y sus constantes roces con la polémica

Este nuevo episodio legal se suma a la lista de controversias que han rodeado al intérprete de ‘Tití me preguntó’. Aunque Bad Bunny ha consolidado una relación estrecha con Colombia, llenando estadios en Medellín y Bogotá, su carrera no ha estado exenta de críticas por su manejo de la privacidad y los derechos de imagen.

Cabe recordar incidentes previos que han polarizado a la opinión pública, como el recordado episodio donde lanzó el celular de una fan al mar. No obstante, en esta ocasión, la magnitud de la cifra —16 millones de dólares— pone a su equipo legal en una posición defensiva sin precedentes. Hasta el momento, ni el artista ni los representantes de Rimas Entertainment han emitido un comunicado oficial al respecto.

El mundo de la música urbana queda a la espera de ver si el ‘Conejo Malo’ llegará a un acuerdo extrajudicial o si este caso sentará un precedente histórico sobre el uso de audios informales en la era del streaming.