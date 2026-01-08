“Me hicieron llorar”: el desgarrador relato de Luis Alberto Posada sobre las humillaciones que sufrió de sus colegas

Detrás del éxito de su carrera, las luces de los escenarios y el respeto de una industria que hoy lo aclama como una leyenda, Luis Alberto Posada guarda cicatrices que el tiempo no ha logrado borrar del todo. El intérprete de El precio de tu error, conocido como el Caballo de la Música Popular, sorprendió a sus seguidores con un testimonio cargado de dolor y honestidad, revelando el lado más oscuro de sus inicios en el mundo artístico.

Un origen marcado por el esfuerzo y el sudor

Hace 62 años, el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, vio nacer a quien se convertiría en un referente indiscutible del género popular. Sin embargo, antes de llenar escenarios y conquistar audiencias internacionales, Posada conoció de cerca el trabajo duro y la escasez. Según relató el propio artista, a través de sus redes sociales, donde cuenta con una comunidad de más de 900.000 seguidores en Instagram, sus primeros pasos no estuvieron rodeados de lujos, sino de bultos en las plazas de mercado.

Mientras cargaba mercancía para ganarse el sustento, Posada alimentaba el sueño de grabar sus canciones. Con el dinero ahorrado de sus jornadas de esfuerzo físico, lograba producir sus demos, sin imaginar que el mayor obstáculo no sería la pobreza, sino la falta de empatía de quienes ya estaban en la cima.

El rechazo de la industria: “Me tiraban la puerta en la cara”

En un video que se ha vuelto viral en cuestión de horas, el vallecaucano se rompió en llanto al recordar cómo tocaba puertas cargando un sobre de papel con una foto a blanco y negro y un casete. La respuesta de algunos de sus colegas y empresarios de la época fue, en muchos casos, cruel y desproporcionada.

“La vida no siempre fue color de rosa, yo tocaba puertas y fue muy duro, y todo esto lo hacía mientras me dedicaba a alzar bultos. Yo me iba con un casete y una foto a blanco y negro en un sobre de papel, y lo llevaba a los lugares en los que presentaban artistas”, confesó el cantante con la voz entrecortada.

Lo más doloroso de su relato fue el menosprecio directo hacia su talento. “En algunas ocasiones la cinta no sonaba bien y me decían que me fuera con mi porquería”, afirmó Posada.

Según el artista, la humillación era constante: “No saben cuánto me hicieron llorar, me despreciaban tan de frente y me tiraban la puerta en la cara. Tuve la valentía de enfrentarme a esas humillaciones y yo le suplicaba a varios colegas que me dejaran cantar, y algunos me dejaban, pero sí les sobraba tiempo”.

A pesar de los desplantes de sus colegas y el frío rechazo de las emisoras y bares de la época, la persistencia de Luis Alberto Posada fue superior a cualquier insulto. Hoy, su trayectoria es un testimonio de resiliencia. El vallecaucano no solo logró grabar sus temas, sino que transformó ese dolor en letras que hoy corean millones de personas en Colombia y el exterior.

Este desahogo en redes sociales ha generado una ola de solidaridad por parte de sus fanáticos y de nuevas generaciones de artistas que ven en él un maestro. Posada, quien ha sabido mantenerse vigente por décadas, demuestra que su título del Caballo no solo se debe a su potencia vocal, sino a la fuerza con la que superó las barreras de una industria que, en principio, intentó cerrarle todas las puertas.

La historia de Luis Alberto Posada es un recordatorio de que el éxito en la música popular colombiana no solo se construye con talento, sino con la capacidad de luchar por los sueños, transformando las circunstancias.