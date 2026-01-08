Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más difícil fue perder una verdadera amistad”

A casi una década de una de las separaciones más mediáticas de Hollywood, Jennifer Garner ha decidido hablar con una honestidad brutal. En una reciente entrevista, la actriz de 53 años reveló que el fin de su matrimonio con Ben Affleck no fue solo un proceso legal, sino una pérdida profunda que transformó su concepto de familia y resiliencia.

¿Boda a la vista? Juliana Calderón lanza explosiva primicia sobre Yina y el exnovio de Aida Victoria Merlano

El peso de la realidad frente al ojo público

En declaraciones para la revista Marie Claire UK, en el marco de la promoción de la segunda temporada de su exitosa serie de Apple TV+, The Last Thing He Told Me, Garner reflexionó sobre lo “difícil” que fue el proceso iniciado en 2015. La actriz fue enfática al diferenciar la presión mediática del dolor personal.

“Tienes que ser inteligente sobre lo que puedes y no puedes manejar, y yo no podía manejar lo que estaba allá afuera”, confesó Garner. Sin embargo, aclaró que el ruido externo no era el verdadero desafío: “El hecho en sí es lo que era difícil. La ruptura real de una familia es lo que era difícil. Perder una verdadera asociación y amistad es lo que era difícil”.

Esta confesión resuena con fuerza, pues durante años la pareja fue vista como una de las más sólidas de la industria tras 10 años de matrimonio.

La resiliencia en la comunidad y la “nueva” crianza

Tras la ruptura oficial y el posterior divorcio en 2018, Garner buscó refugio en su círculo más cercano. La protagonista de Alias destacó que su capacidad de recuperación reside en sus vínculos afectivos: “Ahí es donde está tu resiliencia: está en tus relaciones y en las personas que te llevan a través”.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Hoy, la prioridad de Jennifer son sus tres hijos: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel. No obstante, reconoce que la adolescencia de sus hijos ha cambiado sus reglas de juego como madre:

“Se trata más de criarlos con la boca cerrada... Hay que dejarlos crecer y tomar sus propias decisiones. No puedes controlarlo”. A sí mismo, la actriz admitió que compartir la custodia con Affleck bajo el ojo público sigue siendo “complicado”, aunque mantiene una perspectiva humilde frente a los problemas del mundo.

A sus 53 años, Jennifer Garner vive una etapa de plenitud. Actualmente, mantiene una relación estable con el empresario John Miller y ha consolidado su faceta como filántropa. Su labor en fundaciones como Save the Children US y su empresa de alimentos orgánicos Once Upon a Farm son hoy el motor de su vida diaria, demostrando que hay vida, y muy exitosa, después de una ruptura de alto perfil.

El regreso de Garner a la pantalla con la segunda entrega de su drama de suspenso promete mantenerla en la cima de la conversación cultural, no solo por su talento, sino por la madurez con la que hoy abraza su pasado.