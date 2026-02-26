Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

Tras un paréntesis de tres años en la producción, la serie basada en el ‘best seller’ de Laura Dave retoma la historia de Hannah y Bailey. La producción, liderada por Jennifer Garner y la productora de Reese Witherspoon, ya se posiciona en los primeros lugares de audiencia internacional.

La plataforma de streaming Apple TV ha estrenado la segunda temporada de ‘Lo último que me dijo’ (The Last Thing He Told Me), el thriller dramático protagonizado por la ganadora del Globo de Oro, Jennifer Garner. La producción ha alcanzado el primer puesto de visualizaciones en 32 países en su primera semana, consolidándose en el ‘Top 3’ de 99 territorios, superando a otros títulos de alto perfil como Hijack y Shrinking.

El salto temporal y la evolución de la trama

En esta nueva entrega, la narrativa se sitúa cinco años después de los eventos que cerraron la primera temporada. Hannah (Jennifer Garner) y su hijastra Bailey (Angourie Rice) han logrado reconstruir una vida en aparente paz tras la desaparición de Owen (Nikolaj Coster-Waldau). Sin embargo, el equilibrio se rompe cuando Owen reaparece con información crítica que podría desmantelar la red criminal que lo perseguía, poniendo nuevamente a su familia en el centro del peligro.

A diferencia de la primera parte, donde predominaba el misterio procedimental, esta temporada de ocho episodios, con una duración promedio de 45 minutos, profundiza en el drama familiar y las consecuencias del pasado. De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se convierte en una “carrera contrarreloj” donde el pasado de Bailey será clave para resolver incógnitas sobre la muerte de su madre biológica.

Jennifer Garner: del set a la producción ejecutiva

El regreso de la serie no solo marca la vuelta de Garner a la pantalla chica, sino que refuerza su rol como productora ejecutiva bajo el sello de Hello Sunshine, la compañía de Reese Witherspoon. En recientes declaraciones ofrecidas en Los Ángeles, Garner destacó la libertad creativa que ha obtenido tras tres décadas de carrera en Hollywood.

“Soy una mujer de 53 años que lleva mucho tiempo por aquí. Estoy cómoda diciendo sí o no y manteniéndome firme en lo que digo”, afirmó la actriz, quien además tuvo una participación activa en la selección del reparto. Bajo su gestión, se sumaron al elenco figuras como Rita Wilson, quien interpreta a la madre de Hannah, y Judy Greer, reconocida por su trabajo previo junto a Garner en el clásico cinematográfico 13 Going on 30.

Para los protagonistas, el lapso de tres años entre temporadas representó un desafío inusual. Tanto Garner como Coster-Waldau están habituados a ritmos de producción más acelerados. No obstante, ambos coincidieron en que la pausa benefició la verosimilitud de la historia.

“Tener tres años de parón no es algo habitual”, reconoció Garner. Por su parte, Coster-Waldau señaló que el crecimiento real de Angourie Rice permitió que el salto temporal de cinco años en la ficción se sintiera orgánico. “Tenía sentido que Angourie pudiera interpretar a una chica de su edad. Fue perfecto”, indicó el actor danés.

Recepción y crítica

A pesar del notable éxito en métricas de audiencia, la recepción de la crítica especializada mantiene una tendencia dividida. Mientras que en el portal Rotten Tomatoes la serie sostiene una calificación del 44%, reflejando una postura reservada por parte de los críticos, el público en plataformas como IMDb otorga una valoración más favorable de 6.6/10.

La serie continuará estrenando un nuevo capítulo cada viernes a través de Apple TV, apostando por una estética visual que, según la producción, busca reflejar la ansiedad e intriga creciente de este thriller que ya ha conquistado a millones de espectadores.