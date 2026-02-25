‘Como agua para chocolate’, el fenómeno literario de Laura Esquivel que conquista la plataforma de HBO

La adaptación televisiva de la icónica novela de Laura Esquivel, publicada originalmente en 1989, entra en su etapa de resolución. Desde el pasado 15 de febrero de 2026, la plataforma HBO Max inició la emisión de la segunda y última temporada de Como agua para chocolate, una producción que busca profundizar en la compleja relación entre la gastronomía, el realismo mágico y las clases sociales de la época de la Revolución Mexicana.

Esta entrega final, compuesta por seis episodios, promete dar cierre a la historia de Tita de la Garza, cuya vida ha estado marcada por la imposición de una tradición familiar que le prohíbe el matrimonio para dedicarse exclusivamente al cuidado de su madre, Mamá Elena.

El conflicto central: amor frente a la tradición

Tras una primera temporada que sentó las bases del conflicto en el México revolucionario, los nuevos episodios exploran las consecuencias de las decisiones tomadas por los protagonistas. La trama retoma el triángulo amoroso entre Tita, Pedro Múzquiz y Rosaura, hermana de Tita.

El personaje de Irene Azuela, quien da vida a la autoritaria Mamá Elena, continúa siendo el eje de la tensión narrativa, representando la rigidez de un sistema que Tita intenta subvertir a través de sus recetas. La cocina, más que un escenario, funciona como el lenguaje emocional en el que los sentimientos reprimidos de la protagonista cobran vida y afectan a quienes consumen sus platillos.

Nuevos horizontes y el regreso del pasado

En esta temporada final, la narrativa introduce elementos de cambio con la presencia del Dr. Brown, quien representa una posibilidad de libertad y un futuro alejado de las sombras familiares. No obstante, el retorno de Pedro reaviva el conflicto central, obligando a Tita a elegir entre la estabilidad y la pasión prohibida que ha definido su existencia.

A diferencia de la primera entrega, que se centró en el despertar de figuras femeninas como Gertrudis —símbolo de rebeldía y ruptura—, estos episodios finales parecen enfocarse en la resolución del trauma y la búsqueda de una libertad definitiva, enmarcada siempre en el contexto bélico y social de la Revolución.

Calendario de estrenos y horarios en Colombia

Para los seguidores en América Latina, HBO Max ha dispuesto un esquema de lanzamientos semanales. En Colombia, los episodios están disponibles cada domingo a la 1 de la mañana. El cronograma confirmado de la temporada final es el siguiente:

Episodio 1: Chiles en nogada / El doctor Brown: 15 de febrero de 2026

Chiles en nogada / El doctor Brown: 15 de febrero de 2026 Episodio 2: Chocolate / Retorno de Pedro: 22 de febrero de 2026

Chocolate / Retorno de Pedro: 22 de febrero de 2026 Episodio 3: Turkeys / Secretos familiares: 1 de marzo de 2026

Turkeys / Secretos familiares: 1 de marzo de 2026 Episodio 4: Camote / Violencia revolucionaria: 8 de marzo de 2026

Camote / Violencia revolucionaria: 8 de marzo de 2026 Episodio 5: Albóndigas / Traumas y pérdidas: 15 de marzo de 2026

Albóndigas / Traumas y pérdidas: 15 de marzo de 2026 Episodio 6: Final – Dulces de boda / Libertad: 22 de marzo de 2026

Un legado vigente

Como agua para chocolate no es solo una historia de época; su relevancia en 2026 radica en la exploración de temas universales como el derecho a elegir y la ruptura de cadenas generacionales. La serie reafirma el valor del realismo mágico como una herramienta para narrar la identidad latinoamericana, manteniendo la esencia de la obra de Esquivel, pero adaptándola a las sensibilidades visuales de la televisión contemporánea.