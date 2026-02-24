Gente

Estos son los artistas que brillaron por su ausencia en la boda de Jhonny Rivera; ¿No fueron invitados?

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio rodeados de seres queridos y colegas. Conozca los detalles del evento y las ausencias que generaron dudas.

Valentina Rueda Rodríguez

24 de febrero de 2026, 10:32 a. m.
Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: los detalles de la celebración y las ausencias que comentan sus seguidores. Foto: x

El reconocido intérprete de música popular, Jhonny Rivera, contrajo matrimonio con la también cantante Jenny López en una ceremonia que combinó la sencillez de su tierra natal con el impacto mediático de su figura pública. El evento, que tuvo lugar durante el pasado domingo 22 de febrero, se convirtió rápidamente en tendencia debido a la asistencia de diversas figuras del entretenimiento y, paralelamente, a la comentada ausencia de algunos de los colegas más cercanos del artista.

Una ceremonia en el corazón de su gente

Desde las primeras horas del día, la expectativa en el corregimiento fue alta. Seguidores y habitantes locales se congregaron en las cercanías del templo religioso para presenciar la llegada de la pareja. Según los videos compartidos en plataformas como TikTok e Instagram, la boda se caracterizó por un tono emotivo y cercano, alejándose de las excentricidades habituales en eventos de esta magnitud para centrarse en un ambiente familiar.

Uno de los pilares del evento fue Andy Rivera, hijo del cantante. El también artista urbano fue visto acompañando a su padre de manera constante, compartiendo con los invitados y saludando a los curiosos que se acercaron a la iglesia. Para los seguidores del género, la presencia de Andy fue interpretada como un sólido respaldo a la nueva etapa sentimental de su padre, disipando cualquier rumor de distanciamiento familiar.

La lista de invitados: influencers y colegas presentes

La celebración contó con una mezcla diversa de personalidades del mundo digital y la música. Entre los asistentes confirmados a través de redes sociales se destacaron:

  • Creadores de contenido: ‘La Liendra’ y Dani Duke, quienes registraron momentos de la recepción; así como Yeferson Cossio y su pareja, Carolina.
  • Artistas del género popular: Los cantantes Francy, Arelys Henao y Álzate, amigos de larga data de Rivera, quienes participaron activamente de la jornada.

A pesar de la presencia de estas figuras, el foco de la conversación en las comunidades digitales se desplazó rápidamente hacia aquellos que no aparecieron en las fotografías ni en los videos oficiales.

Las ausencias que despertaron interrogantes: ¿Qué pasó con Jessi Uribe?

En el mundo de la música popular, las alianzas y amistades suelen ser muy visibles. Por ello, la ausencia de figuras como Jessi Uribe y Paola Jara no pasó desapercibida para los internautas. Uribe y Rivera han compartido escenarios y proyectos en múltiples ocasiones, lo que generó una ola de preguntas sobre posibles compromisos laborales previos.

Sin embargo las dudas se disiparon luego de que el propio cantante haya compartido en sus redes sociales, ese mismo fin de semana se encontraba de viaje junto a Paola Jara, disfrutando de lo que sería su primer paseo familiar con su hija Emilia.

Otros nombres que brillaron por su ausencia fueron Luis Alfonso, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Aunque en redes sociales se especula sobre la falta de una invitación o problemas de agenda, es importante precisar que, hasta el momento Jhonny Rivera no ha emitido una declaración oficial aclarando si el evento tuvo un aforo limitado por decisión personal o si hubo inasistencias de último minuto.

Un evento bajo el sello de la música popular

Más allá de las conjeturas, la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se consolida como uno de los hitos del entretenimiento colombiano en lo que va del año. El artista, conocido por su cercanía con el público, optó por un evento que reflejara su trayectoria: un vínculo constante entre la fama nacional y sus raíces rurales.

