La boda que no fue: los detalles inéditos de la relación entre Jessica de la Peña y Peter Manjarrés que terminó en ruptura

La relación sentimental entre la presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña, y el exponente del vallenato, Peter Manjarrés, representó a finales de la década de los 2000 uno de los capítulos más seguidos por la prensa del entretenimiento en Colombia. Lo que comenzó como un vínculo entre el periodismo y el folclor estuvo cerca de terminar en una de las bodas más esperadas de la época, dejando tras de sí anécdotas y canciones que aún resuenan en el archivo cultural del país.

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencias en Bogotá: este es su estado de salud actual

Hacia el año 2008, ambos profesionales se encontraban en puntos estelares de sus respectivas carreras. De la Peña ya se consolidaba como una de las figuras centrales de la emisión de noticias de RCN, reconocida por su sobriedad y elegancia. Por su parte, Manjarrés vivía un momento de consagración musical tras obtener su primer Grammy Latino, posicionándose como el Caballero del Vallenato.

Durante los casi tres años que duró el noviazgo, la pareja fue presencia constante en alfombras rojas y eventos sociales. El punto máximo de exposición sentimental ocurrió con el lanzamiento del éxito musical Traga’o de ti. Según registros de prensa de la época y testimonios de seguidores, el cantante solía dedicar este tema públicamente a la presentadora, convirtiéndolo en un referente de su unión.

Los planes de boda y la ruptura silenciosa

Katy Perry: el angustiante video en el que se vería a la cantante envuelta en llamas, ¿cuál es su estado de salud?

La seriedad del compromiso fue tal que, en diversos círculos de la farándula, se dieron por sentados los preparativos para un enlace matrimonial. De acuerdo con datos que circularon en medios de entretenimiento de ese entonces, se llegó a proyectar una fecha inicial para el 5 de junio de 2009, la cual posteriormente se habría pospuesto para diciembre del mismo año.

Incluso, se especuló sobre los detalles de la celebración, mencionando a la diseñadora María Luisa Ortiz para el vestido de novia y una nómina musical que incluiría a figuras como Sergio Vargas, Jorge Celedón y Silvestre Dangond. No obstante, los planes se cancelaron y la relación llegó a su fin en 2010.

Aunque los motivos exactos de la separación pertenecen al ámbito privado, versiones no confirmadas y rumores de pasillo de aquel tiempo sugerían una posible inconformidad en sus proyectos de vida. Se mencionaba que, mientras el artista buscaba un hogar más tradicional, la periodista no estaba dispuesta a renunciar a su ascendente carrera profesional. Sin embargo, es importante destacar que ninguna de las dos partes confirmó oficialmente estas versiones, manteniendo siempre un trato de mutuo respeto en sus declaraciones públicas posteriores.

Tras la ruptura, ambos rehicieron sus vidas personales con éxito. Jessica de la Peña contrajo nupcias en 2017 con el empresario cartagenero Ernesto Chalela, con quien ha conformado un hogar junto a sus hijos Luna y Sebastián. La presentadora ha sido abierta en sus redes sociales sobre la plenitud que siente en su etapa como madre y esposa.

Por su lado, Peter Manjarrés se casó en 2016 con la abogada e influenciadora María Alexandra ‘Tata’ Becerra. La pareja ha consolidado una familia numerosa que recibió a su integrante más reciente, Pedro Junior, en octubre de 2024, sumándose a sus hermanas mayores, Mariana y María del Carmen.

Hoy, más de una década después, el recuerdo de su relación resurge ocasionalmente en redes sociales, generando nostalgia para una generación que vio en ellos a una de las parejas más queridas de la televisión y la música colombiana.