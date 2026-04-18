Video l Así fue el momento en el que Daniela Ospina y Gabriel Coronel llegaron al altar para sellar su amor

Este sábado, 18 de abril, Daniela Ospina y Gabriel Coronel llegaron al altar para sellar su amor en una ceremonia religiosa que se llevó a cabo en Medellín.

La pareja decidió compartir con sus seguidores este emocionante momento a través de una transmisión en vivo, que se pudo ver en la cuenta de Instagram de la empresaria hasta que salieron de la iglesia.

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Como era de esperarse, su boda rápidamente se convirtió en tendencia, provocando una ola de mensajes por parte de sus fans, conocidos y otros seres queridos que se han pronunciado para enviarles buenos deseos en esta nueva etapa de su relación.

En los videos que se han difundido en las redes sociales, se puede revivir ese instante en el que ambos llegaron al altar para darse el “sí, acepto”, acompañados de su familia y amigos más cercanos.

A la boda, Daniela Ospina llegó luciendo un vestido de novia blanco y largo, con escote corazón, corte princesa y el tradicional velo cubriendo su rostro.

Quien la llevó al altar fue su hija Salomé Rodríguez, quien también se mostró emocionada por el matrimonio de su madre con Coronel, con quien ha demostrado tener una buena relación y hasta han protagonizado algunos bailes juntos, dejando en evidencia su unión familiar.

Las grabaciones de la boda dejan ver distintos instantes en los que la pareja aparece visiblemente nerviosa, pero también profundamente emocionada por dar este paso que refuerza su compromiso.

A través de sus historias de Instagram, previo al matrimonio, Daniela Ospina también compartió con sus seguidores algunas imágenes y videos de los preparativos, así como el hermoso ramo de rosas con el que la sorprendió su ahora esposo, junto con un mensaje en el que reafirmó su amor.

“Eres mi calma, mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver”, decía parte del mensaje que la empresaria mostró con alegría en sus publicaciones.

De igual manera, expresó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por su cariño constante y por acompañarla siempre, incluso en los días más especiales de su vida, como su matrimonio.

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“Ustedes también hacen parte de esta historia”, escribió Daniela Ospina, reconociendo los mensajes positivos que ha recibido desde el momento en el que Gabriel Coronel le propuso matrimonio, cuando tuvieron a su hijo y ahora que protagonizan este acto de amor.

“Y sin saber, comencé a grabar todo lo vivido en un día y era la propuesta más linda ante los ojos de Dios. Te amo, Gabriel Coronel, te diría siempre sí”, fueron las palabras de Ospina cuando su pareja le hizo la propuesta de llegar al altar.