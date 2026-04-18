Alejandra Salguero no va más con Tebi Bernal, de ‘La casa de los famosos’: habló de una demanda y daño emocional

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Alejandra Salguero confirmó que su relación con Tebi Bernal, de ‘La casa de los famosos Colombia’, no va más.

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La mujer hizo el anuncio en medio del escándalo que causó su revelación sobre una demanda que habría hecho en contra del participante del reality de RCN, motivo por el que decidió aclarar la situación que enfrenta actualmente y que la ha llevado a enfrentar algunos conflictos con la familia de Tebi.

“A mi no me interesa si muchas personas hablan con desinformación, si son personas externas, pero la gravedad del asunto acá es que son personas que sí me conocen, que han visto todo el proceso, que saben muy bien de fondo lo que hemos tenido que pasar él y yo, y también los problemas legales que hemos llegado a tener”, comentó en el video.

Ante las dudas que ha generado su revelación sobre la demanda que habría hecho en contra de Tebi por violencia intrafamiliar, Alejandra Salguero afirmó que regresó con él después de eso porque creyó en una segunda oportunidad.

“Jamás lo había vivido con alguien y simplemente quise darme la oportunidad de hacer esto, porque algo que sí tengo que reconocer es que como padre ayudaba a mi hijo en muchas cosas positivas”, señaló.

Y agregó: “Siempre he criado a mi hijo sola, tiene 13 años. Nunca lo mantuvo, eso es falso. No considero que él sea una mala persona, simplemente que como pareja no hay responsabilidad afectiva y hubo muchos conflictos de por medio”.

Según Alejandra, esta vez decidió asesorarse en una comisaría de familia, “donde lo que me aconsejaron fue denunciar, porque había un menor de por medio y porque estaba afectando mi integridad y salud psicológica”.

Además, aseguró que no había actuado antes porque quería esperar a que Tebi saliera del reality y hablar directamente con él para reconocer que su relación no funcionó, pese a sus esfuerzos por sostenerla meses antes con terapia de pareja.

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“Nada fue suficiente para que él fuera más prudente”, expresó, cuestionando sus acciones y exponiendo el daño que estarían causando a su salud emocional.

Por último, la mujer recordó que lo que hizo fue ayudarlo con el tema de la depresión, la ansiedad y creer en él cuando cuando ambos estaban pasando por un momento de escasez, todo con el propósito, según su relato, de seguir adelante juntos.