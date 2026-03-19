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¿Separación cerca? La reacción del esposo de Alexa por su beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’

El prometido de la participante habló de los rumores que involucran a su pareja en su romance dentro del reality.

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Redacción Gente
19 de marzo de 2026, 9:51 a. m.
Pareja de Alexa Torrex habló por el beso de su novia con Tebi Bernal.
Pareja de Alexa Torrex habló por el beso de su novia con Tebi Bernal. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN - TikTok Jhorman Toloza

El reality La Casa de los Famosos Colombia sigue subiendo de tono, y ya no solo dentro de la casa: el drama también estalló afuera, especialmente en redes sociales.

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Todo se encendió luego de que comenzaran a volverse virales videos en donde la creadora de contenido y cantante Alexa Torres aparece bastante cercana a Tebi Bernal, con quien comparte espacios dentro de la casa más famosa de Colombia.

En dichos videos, que rápidamente se viralizaron, se les ve compartiendo espacios más privados, en donde se toman de la mano mientras están apartados del resto del grupo.

Estas escenas no tardaron en provocar rumores sobre un posible romance entre ellos dentro del reality, pese a que cada uno tiene su pareja fuera del mismo.

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La reacción ante esto fue casi inmediata. Familiares y parejas de ambos participantes decidieron hablar al respecto.

Si bien la novia de Tebi se mostró algo molesta, el prometido de Alexa habla desde el juego y reconoce que hay comportamientos normales desde la naturaleza de las necesidades de las personas.

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Prometido de Alexa Torrex habló por el rumor de romance de su pareja con Tebi Bernal

Uno de los que habló recientemente fue Jhorman Toloza, pareja y prometido de Alexa Torres, quien no dudó en opinar sobre la situación.

“Una cosa es un gusto o una atracción, todos somos humanos, todos tenemos las mismas capacidades, las mismas necesidades, eso es entendible, así que solamente es comprensión”, dijo inicialmente, defendiendo que esto puede ser parte del juego de su novia.

Además, añadió: “Yo comprendo su situación, es eso. Sé lo que tengo, yo sé lo que soy, yo sé quién es mi mujer. Tenemos tres años de relación, ¿yo por qué me voy a poner a pelear por algo que ya es mío?

¿Qué dijo la pareja de Tebi Bernal?

Antes de que Jhorman hablara, Alejandra Salguero, novia de Tebi, habló de estos acercamientos posiblemente románticos entre ellos dos.

“Estoy impactada de la ridiculez que estoy viendo. No quiero que se aproveche del apoyo que tiene y todo el show que está armando... Uno tiene control de sus emociones y eso es madurez”, dijo a sus seguidores.

Por último, Alejandra dejó claro que seguirá apoyando el juego de su pareja: “Siento que de una u otra forma el encierro realmente nos logra confundir un poco. Apoyo a Esteban y lo haré hasta el final, como siempre se lo prometí, pase lo que pase”, concluyó.