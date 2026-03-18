La polémica reacción de Alejandro Estrada al beso de Altafulla y Yuli Ruiz; desató comentarios

Un momento que en principio hacía parte de una dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia 3 terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del último capítulo del reality.

Se trata del beso entre Altafulla y Yuli Ruiz, el cual se llevó a cabo durante una actividad organizada por otros participantes y provocó una fuerte reacción de Alejandro Estrada, quien no ocultó su malestar al presenciar la escena.

La situación se dio en medio de una especie de representación teatral planeada por Juanda Caribe y Eidevin, quienes buscaron romper la rutina de la convivencia con una actividad creativa.

Altafulla es el ganador ‘La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN

El humorista barranquillero asumió el papel de narrador, mientras que Altafulla y Yuli Ruiz fueron elegidos como los protagonistas de la historia. Sin embargo, lo que parecía un simple juego tomó un giro inesperado cuando, como parte del libreto improvisado, se les pidió a ambos sellar la escena con un beso romántico.

Aunque los participantes involucrados asumieron el momento como parte del espectáculo, la reacción de Alejandro Estrada fue muy distinta. El actor, quien hasta hace pocos días mantenía una relación sentimental con Yuli Ruiz, se mostró visiblemente afectado al presenciar el acercamiento entre su expareja y su compañero de competencia.

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La escena no solo lo tomó por sorpresa, sino que lo dejó emocionalmente golpeado, según se evidenció en las conversaciones posteriores.

Estrada buscó apoyo en Tebi, con quien se desahogó entre lágrimas. Durante la charla, expresó su sensación de traición y aseguró que todo había sido orquestado por Juanda Caribe, a quien ahora ve como un rival directo dentro del juego.

Según su punto de vista, el humorista estaría utilizando este tipo de dinámicas para provocarlo y desestabilizarlo, afectando su rendimiento en la competencia.

En esa misma conversación, el actor también cuestionó la actitud de Yuli Ruiz, señalando que la percibe como una participante influenciable dentro del reality.

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Según su interpretación, ella habría accedido al beso sin medir las consecuencias emocionales que esto podría tener, lo que aumentó su decepción.

Como suele ocurrir en los realities, una dinámica pensada para entretener terminó exponiendo heridas abiertas y estrategias que siguen alimentando el debate entre los seguidores del formato.