La vida sentimental de Daniela Álvarez volvió a situarse en el centro de la conversación en redes sociales, luego de que resurgieran dudas sobre el estado de su relación con el actor y presentador Daniel Arenas. Aunque la pareja ha optado por mantener su historia de amor alejada de los reflectores, su prolongada ausencia en eventos públicos ha despertado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Daniela Álvarez tuvo que someterse a nueva intervención: “Más difícil de quitar”

Hace cerca de un año, ambos reaparecieron juntos durante una de las celebraciones más tradicionales de Barranquilla y compartieron fotografías y videos en sus redes sociales. Con esas publicaciones, dejaron ver que su relación atravesaba un momento estable, además de disfrutar de distintos planes junto a familiares y amigos.

Posteriormente, también fueron vistos en el concierto de Shakira, una de las últimas ocasiones en las que aparecieron públicamente como pareja.

Desde entonces, Daniela Álvarez y Daniel Arenas volvieron a adoptar un perfil reservado y evitaron exponer detalles de su vida privada. Esa decisión alimentó los rumores sobre una posible ruptura, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.

En medio de las versiones que circulan en redes sociales, la presentadora volvió a convertirse en noticia por un video divulgado por La Red, de Caracol Televisión. En las imágenes se observa a la exreina durante un concierto con Lenard Vanderaa, empresario español con quien sostuvo una relación sentimental durante varios años antes de iniciar su romance con Daniel Arenas.

De acuerdo con la información entregada por el programa de entretenimiento, Daniela Álvarez no estaba sola con su expareja, sino que también estaba acompañada por su hermano y su cuñada, lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales.

Ante los rumores, Lo sé todo consultó a la barranquillera y le preguntó directamente cómo se encontraba su corazón.

“El corazón está bien, estoy feliz”, respondió de manera concreta.

El periodista quiso saber más al respecto y le preguntó por el clip de La Red, lo que provocó una reacción inesperada de la exreina. Álvarez no negó nada y señaló que se trataba de un asunto privado sobre el cual no daría detalles.

“Bueno, no sé. Es alguien muy especial y lo será por siempre, pero más bien esos temas son más que privados, así que hasta ahí (…) Lo sé todo hasta aquí (...) todos nos merecemos lo mejor y será lo que Dios permita”, comentó, bastante nerviosa y sorprendida.