Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería el miércoles 22 de julio

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos.

Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el miércoles 22 de julio, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será una jornada favorable para asumir nuevos retos, actuar con decisión y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Números de la suerte: 14, 30 y 50.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este tránsito impulsa a disfrutar de los logros alcanzados sin dejar de buscar nuevas experiencias. El equilibrio entre estabilidad y aventura será la clave del día.

Números de la suerte: 9, 22 y 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y la capacidad de comunicación estarán potenciadas. Será un momento propicio para expresar ideas, iniciar proyectos o fortalecer vínculos profesionales.

Números de la suerte: 11, 37 y 48.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía solar invita a confiar en la intuición y a proteger aquello que realmente tiene valor. También será un buen momento para establecer límites saludables.

Números de la suerte: 6, 28 y 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo atraviesa un periodo de protagonismo y renovación. La confianza aumentará y habrá condiciones favorables para comenzar nuevos proyectos.

Números de la suerte: 11, 16 y 41.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La recomendación será dejar de lado el exceso de perfeccionismo y observar las situaciones con mayor serenidad. La intuición permitirá encontrar soluciones prácticas.

Números de la suerte: 17, 32 y 7.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones personales y profesionales cobrarán protagonismo. Una conversación importante podría abrir nuevas puertas en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 5, 26 y 49.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será un día para recuperar el control de situaciones pendientes y transformar aquello que ya no aporta bienestar. La seguridad personal marcará la diferencia.

Números de la suerte: 17, 33 y 22.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El deseo de explorar, aprender o viajar se intensificará. La jornada favorecerá los nuevos comienzos y el crecimiento personal.

Números de la suerte: 8, 29 y 46.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las predicciones señalan un momento ideal para reconocer los logros alcanzados y avanzar en proyectos importantes con mayor confianza.

Números de la suerte: 12, 35 y 18.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones serán el centro de atención. Será una oportunidad para fortalecer vínculos, aclarar diferencias y valorar a quienes permanecen cerca.

Números de la suerte: 4, 21 y 47.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía del día favorecerá la organización y la recuperación de la motivación para retomar planes que habían quedado en pausa. La sensibilidad será una fortaleza.

Números de la suerte: 10, 31 y 3.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.