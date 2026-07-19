Cifras de la suerte de Walter Mercado para ganarse la lotería y un jugoso premio este domingo, 19 de julio

Las predicciones inspiradas en Walter Mercado continúan despertando el interés de quienes encuentran en la astrología una referencia simbólica para atraer la buena fortuna y la prosperidad.

Para este domingo 19 de julio, El Nuevo Herald volvió a divulgar los tradicionales números de la suerte correspondientes a cada signo del zodiaco, una sección que conserva una amplia acogida entre los seguidores del recordado astrólogo.

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Aunque estas combinaciones no garantizan obtener un premio, miles de personas las toman como una guía al momento de participar en loterías, chances y otros juegos de azar. De esta manera, el legado de Walter Mercado permanece vigente entre quienes mantienen vivas sus enseñanzas y buscan inspiración en sus mensajes para probar suerte.

Aries

El día favorece los acuerdos y el cierre de asuntos pendientes. La intuición y la calma ayudarán a tomar decisiones importantes.

Números de suerte: 9, 33, 17.

Tauro

Habrá mayor equilibrio emocional y armonía en las relaciones. Será un buen momento para dejar atrás preocupaciones y buscar tranquilidad.

Números de suerte: 13, 22, 16.

Géminis

Las ideas fluirán con facilidad y la creatividad impulsará nuevos proyectos. Será un día propicio para comunicarse y avanzar con enfoque.

Números de suerte: 1, 21, 29.

Cáncer

La serenidad permitirá afrontar cambios positivos en el hogar o la vida personal. Habrá fortaleza para transformar situaciones familiares.

Números de suerte: 3, 4, 17.

Leo

Se aclararán asuntos personales y surgirán oportunidades en conversaciones y acuerdos. La intuición facilitará la toma de decisiones.

Números de suerte: 4, 36, 56.

Virgo

Llegará claridad para resolver temas laborales y organizar prioridades. Será un buen momento para avanzar hacia los objetivos.

Números de suerte: 7, 47, 25.

Libra

El equilibrio y el carisma favorecerán las relaciones y los acuerdos. Una decisión importante fortalecerá el crecimiento personal.

Números de suerte: 26, 40, 16.

Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Escorpio

Será un día ideal para cerrar ciclos emocionales y comenzar una nueva etapa con mayor tranquilidad y determinación.

Números de suerte: 39, 26, 41.

Sagitario

Nuevas oportunidades y alianzas impulsarán proyectos importantes. La confianza será clave para avanzar hacia las metas.

Números de suerte: 5, 50, 28.

Capricornio

Se encontrará un mejor balance entre las responsabilidades y el bienestar. Habrá soluciones para asuntos laborales y familiares.

Números de suerte: 5, 22, 17.

Acuario

La vida social cobrará protagonismo con noticias y propuestas favorables. La intuición ayudará a recuperar la seguridad.

Números de suerte: 49, 30, 11.

Piscis

La jornada traerá serenidad y estabilidad emocional. Será un buen momento para consolidar cambios personales.

Números de suerte: 24, 49, 11.