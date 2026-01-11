Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

El inicio de 2026 despertó interés en cientos de personas, quienes buscan respuestas a futuro sobre cómo será su año. Varios recurren a la astrología, intentando recibir vaticinios acerca de lo que llegará.

Recientemente, Mhoni Vidente fue quien captó las miradas de algunos curiosos, soltando sus predicciones de los signos que dominarán y contarán con bendiciones en este tiempo. La pitonisa compartió un video en su cuenta oficial de YouTube, detallando quiénes tendrán este empujón.

En el clip, la famosa aseguró que los dos signos que llevarán un 2026 rodeados de abundancia, equilibrio y éxito serían Acuario y Aries. La lectura de cartas arrojaba que ambos vivirían una etapa distinta, triunfando bastante.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

“La carta del loco, la carta del emperador y la carta del Sol me están diciendo que van a estar dominando este año 2026. El signo de Acuario va a ser la tendencia total este tiempo, ya que es volátil, cambiante, inteligente, carismático, su manera de ver las cosas, de reinventarse, se mueve según el aire y según las situaciones que se están dando. No tiene miedo a arriesgarse y a ganar. Es un signo rencoroso, dramático y exigente consigo mismo. Va a dominar en todos los sentidos”, señaló en el post.

Al hablar del signo de fuego, se centró en que habría obstáculos y oportunidades que debía aprovechar, sobresaliendo del resto.

“Aries, que es la carta del emperador, es líder natural, inteligente, capaz de reinventarse después de caído, soberbio, con ego total, y que sabe dominarse. Le gusta que le reconozcan el éxito, es orgulloso y con un ego destructible. Será triunfador en empresas, líderes sociales o políticos... hablará de mudarse o irse a vivir al extranjero. Le irá muy bien en el dinero, pero en el amor fallará”, aseguró.

No obstante, al darle relevancia a estos dos signos, Mhoni Vidente dio los números de la suerte, los colores y los meses del año donde se reflejaría dicha suerte.

“Los números mágicos el 00 y el 13, el color rojo y blanco. Sus mejores meses serán febrero, marzo, agosto y septiembre. Estos signos dominarán, atrapando la abundancia, riqueza y estabilidad”, dijo.

Mhoni Vidente predijo lo que viene para inicios de 2026. Foto: YouTube Mhoni Vidente

La celebridad agregó que había otros tres signos que acompañarían a Acuario y Aries, rigiéndose por las energías de 2026. Este fue el caso de Leo, Libra y Tauro.

“Leo, es un signo que es alegre, carismático y conversador, atrae el dinero, es vengativo, expresa todo, tiene que cuidar su peso porque es su punto débil. Será el que domine el arte, la comunicación y la fama. Hablará de tener un negocio y un trabajo que le dará reconocimiento mundial”, explicó.

“Libra, es la equidad y la justicia. Va a empezarse a reinventar, volverá a estudiar, hablará en cuestiones de trabajar en políticas o relaciones públicas. Sabe comunicarse y atraer el éxito a sus manos... se salvará de todas las energías negativas”, agregó.

Por último, al referirse al signo de tierra, Mhoni Vidente, que suele dar los números de la suerte para ganar la lotería, aclaró cómo se vería beneficiado en esta temporada.

“Tauro, es fuerte y terco. Va a poder ser el líder absoluto en cuestiones de negocios, compraventa, en cuestiones de ingeniería, de incrementar su patrimonio y aumentar todo lo que sea en cuentas bancarias. Tendrá propuesta de matrimonio o divorcio, además de un embarazo sorpresa”, concluyó.