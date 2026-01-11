Gente

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

La celebridad compartió lo que veía para este nuevo año, refiriéndose a los signos llenos de abundancia y éxito.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de enero de 2026, 10:30 a. m.
Mhoni Vidente, astróloga y vidente.
Mhoni Vidente, astróloga y vidente. Foto: YouTube Mhoni Vidente

El inicio de 2026 despertó interés en cientos de personas, quienes buscan respuestas a futuro sobre cómo será su año. Varios recurren a la astrología, intentando recibir vaticinios acerca de lo que llegará.

Recientemente, Mhoni Vidente fue quien captó las miradas de algunos curiosos, soltando sus predicciones de los signos que dominarán y contarán con bendiciones en este tiempo. La pitonisa compartió un video en su cuenta oficial de YouTube, detallando quiénes tendrán este empujón.

En el clip, la famosa aseguró que los dos signos que llevarán un 2026 rodeados de abundancia, equilibrio y éxito serían Acuario y Aries. La lectura de cartas arrojaba que ambos vivirían una etapa distinta, triunfando bastante.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

“La carta del loco, la carta del emperador y la carta del Sol me están diciendo que van a estar dominando este año 2026. El signo de Acuario va a ser la tendencia total este tiempo, ya que es volátil, cambiante, inteligente, carismático, su manera de ver las cosas, de reinventarse, se mueve según el aire y según las situaciones que se están dando. No tiene miedo a arriesgarse y a ganar. Es un signo rencoroso, dramático y exigente consigo mismo. Va a dominar en todos los sentidos”, señaló en el post.

Gente

De cantar en buses a llenar El Campín: Yeison Jiménez hizo historia en la música popular y dejó un legado de superación

Gente

Cuñado de Yina Calderón falleció en el mismo accidente de Yeison Jiménez: “Estamos muy mal”

Gente

La reacción de Silvestre Dangond a la trágica muerte de Yeison Jiménez: “te nos adelantaste”

Gente

Sale a luz el último video de Yeison Jiménez con vida; se resalta importante detalle

Gente

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Gente

Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

Gente

Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Gente

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

Gente

Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Gente

Mhoni Vidente advirtió sobre angustiante suceso antes de que acabe el año: “Lo que menos piensas, va a pasar”

Al hablar del signo de fuego, se centró en que habría obstáculos y oportunidades que debía aprovechar, sobresaliendo del resto.

“Aries, que es la carta del emperador, es líder natural, inteligente, capaz de reinventarse después de caído, soberbio, con ego total, y que sabe dominarse. Le gusta que le reconozcan el éxito, es orgulloso y con un ego destructible. Será triunfador en empresas, líderes sociales o políticos... hablará de mudarse o irse a vivir al extranjero. Le irá muy bien en el dinero, pero en el amor fallará”, aseguró.

No obstante, al darle relevancia a estos dos signos, Mhoni Vidente dio los números de la suerte, los colores y los meses del año donde se reflejaría dicha suerte.

Los números mágicos el 00 y el 13, el color rojo y blanco. Sus mejores meses serán febrero, marzo, agosto y septiembre. Estos signos dominarán, atrapando la abundancia, riqueza y estabilidad”, dijo.

Mhoni Vidente predijo situación compleja para inicios de 2026.
Mhoni Vidente predijo lo que viene para inicios de 2026. Foto: YouTube Mhoni Vidente

La celebridad agregó que había otros tres signos que acompañarían a Acuario y Aries, rigiéndose por las energías de 2026. Este fue el caso de Leo, Libra y Tauro.

“Leo, es un signo que es alegre, carismático y conversador, atrae el dinero, es vengativo, expresa todo, tiene que cuidar su peso porque es su punto débil. Será el que domine el arte, la comunicación y la fama. Hablará de tener un negocio y un trabajo que le dará reconocimiento mundial”, explicó.

“Libra, es la equidad y la justicia. Va a empezarse a reinventar, volverá a estudiar, hablará en cuestiones de trabajar en políticas o relaciones públicas. Sabe comunicarse y atraer el éxito a sus manos... se salvará de todas las energías negativas”, agregó.

Por último, al referirse al signo de tierra, Mhoni Vidente, que suele dar los números de la suerte para ganar la lotería, aclaró cómo se vería beneficiado en esta temporada.

“Tauro, es fuerte y terco. Va a poder ser el líder absoluto en cuestiones de negocios, compraventa, en cuestiones de ingeniería, de incrementar su patrimonio y aumentar todo lo que sea en cuentas bancarias. Tendrá propuesta de matrimonio o divorcio, además de un embarazo sorpresa”, concluyó.

Más de Gente

El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026.

De cantar en buses a llenar El Campín: Yeison Jiménez hizo historia en la música popular y dejó un legado de superación

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Yina Calderín aseguró que su cuñado falleció en el mismo accidente aéreo que el cantante de música popular.

Cuñado de Yina Calderón falleció en el mismo accidente de Yeison Jiménez: “Estamos muy mal”

Así fue despedido Yeison Jiménez por Silvestre Dangond

La reacción de Silvestre Dangond a la trágica muerte de Yeison Jiménez: “te nos adelantaste”

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.

Sale a luz el último video de Yeison Jiménez con vida; se resalta importante detalle

En un video se escuchó a Ayala llorar mientras recordaba a su colega.

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Yeison Jiménez era hincha de Atlético Nacional en Colombia

Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

Yeison Jiménez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jhonny Rivera.

Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Reveló que siempre llevaba un revólver para protegerse en el barrio más peligroso de la ciudad.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Noticias Destacadas