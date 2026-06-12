“Que se sienta el rugido del tigre”: el cantante Elder Dayán se la jugó por Abelardo de la Espriella y lanzó ambiciosa predicción electoral

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz sorprendió al expresar públicamente su respaldo a Abelardo De La Espriella durante una presentación en Sincelejo, donde incluso se atrevió a proyectar una votación millonaria para el aspirante presidencial.

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En medio de su intervención, el artista aseguró que la candidatura del abogado y empresario podría alcanzar una cifra histórica en las urnas. “Que la cifra que estamos poniendo en nuestra boca sea la de este próximo veintiuno de junio, señor. Trece millones. Bueno, que se sienta el rugido del tigre”, afirmó, haciendo referencia al símbolo que identifica la campaña de De La Espriella.

Las declaraciones de Elder Dayán llegan en un momento en el que Abelardo De La Espriella ha mostrado un crecimiento importante en las mediciones de intención de voto.

Según la más reciente encuesta de AtlasIntel, el candidato logró imponerse a Iván Cepeda en varias regiones del país y registró uno de los avances más llamativos fuera de las grandes capitales, consolidando una base de apoyo que hoy lo ubica entre los nombres con mayor proyección en la carrera de la segunda vuelta presidencial de 2026.

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El respaldo de Elder Dayán también tiene peso por su reconocimiento en la música vallenata. El artista, hijo del fallecido Diomedes Díaz y actual jurado del programa Yo Me Llamo, cuenta con una amplia base de seguidores en la Costa Caribe, una de las regiones que será clave en la contienda electoral.

Por ahora, la campaña de De La Espriella suma un nuevo apoyo desde el mundo del entretenimiento, mientras sus simpatizantes replican una frase que ya comienza a sonar con fuerza en algunos eventos políticos: “Que se sienta el rugido del tigre”.