José Manuel Restrepo: “Vamos a eliminar el impuesto saludable”

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, anticipó que en un eventual gobierno se eliminaría el impuesto saludable que se le impuso a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

En conversación con Caracol Radio, el aspirante manifestó la postura que asumiría si la dupla gana la elección el próximo 21 de junio: “Vamos a eliminar ese impuesto saludable que muy poco tiene de saludable, y lo hemos dicho públicamente”.

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El argumento de Restrepo es que la contribución obligatoria no tendría ningún sentido: “Es poco saludable, eso no tiene ninguna presentación. ¿Quién dijo que un impuesto es el mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona?”.

Su teoría es que la ciudadanía debe establecer qué quiere consumir libremente, sin tener de por medio este tipo de impuestos: “Es que no tiene ningún sentido, ese es un impuesto que terminaron poniendo ahí por una razón puramente ideológica”.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

La emisora también lo cuestionó por los sellos que acompañan los productos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas, que se empezaron a implementar junto a esta política económica. Esto no tendría cambios.

“Eso no es una política impositiva, es una política de salud, seguramente hay que mantenerla y, seguramente, revisarla permanentemente”, agregó el candidato vicepresidencial.

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En otras comunicaciones públicas, Restrepo ha dicho que el próximo 21 de junio se jugaría la libertad del país y ha llamado la atención, entre tantas cosas, por el futuro de la economía y la estabilización del sector privado.

“Los colombianos hoy tienen la oportunidad de elegir entre la patria milagrosa que defiende el sector privado, o la destrucción de nuestras libertades, que es lo que representa la otra campaña”, dijo José Manuel Restrepo en su cuenta de X.

Entrevista de El País al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Foto: Foto: El País

También desmintió que la campaña estaría en contra del salario mínimo, y que lo bajaría si llega al gobierno: “¡Completamente falso! Esta fórmula defiende lo que se han ganado los trabajadores. Lo que sí haremos es fortalecer las políticas que permitan generar más empleos en el país”.