José Manuel Restrepo visitó San Andresito, en Bogotá: “Creo en el comercio popular”

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, se dirigió ante algunos comerciantes de San Andresito, en Bogotá, en medio de un evento que gestionó el concejal Rolando González.

El aspirante socializó las principales propuestas del ‘Tigre’, como se autodenomina el candidato a la Casa de Nariño, y anticipó que le pondrán freno a la extorsión, uno de los fenómenos delincuenciales que más azota a esa zona de la capital.

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“Creo en el comercio popular. Creo en el empresariado que ustedes representan. Creo en la iniciativa privada. Creo en emprendedores que, como los que están aquí, son verdaderamente quienes construyen el país”, dijo Restrepo.

Él agregó: “Por el futuro de Colombia, por el futuro de la juventud. Con optimismo, vamos a recuperar a Colombia. Llegó el momento de la esperanza, de la patria milagro. Llegó el momento de recuperar del país de la destrucción de Petro”.