José Manuel Restrepo celebra revocatoria de tutela que impedía usar la camiseta de la Selección Colombia a la campaña de Abelardo de la Espriella

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo celebró este jueves la decisión judicial que revocó la tutela que le impedía a la campaña de Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante actividades proselitistas.

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A través de un video difundido en su cuenta de X, Restrepo calificó la determinación como una victoria y sostuvo que la prenda puede ser utilizada libremente por cualquier ciudadano.

“Lo logramos. Un juzgado acaba de revocar la tutela que nos impedía el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Todos podemos usar cuando queramos la camiseta de la Selección Colombia, y lo hacemos por Colombia”, afirmó.

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Él no va a ser aquí una llanta de repuesto… Va a tener más puestos que una buseta”, aseguró De la Espriella. Foto: AP

La decisión se conoce una semana después de que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá ordenara, como medida provisional dentro de una acción de tutela, que Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y el movimiento Defensores de la Patria se abstuvieran de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actos de campaña, publicidad y contenidos difundidos en redes sociales.

Según dijo Restrepo, la camiseta representa una “Colombia milagro” que debe enfocarse en atender a los sectores más vulnerables, recuperar la seguridad y fortalecer áreas como la salud, la educación y la vivienda.

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo celebran el triunfo de la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Foto: Captura de pantalla

“Hoy tenemos la camiseta puesta por Colombia, por esa Colombia milagro que necesita atender a los más vulnerables, por esa Colombia milagro que necesita recuperar la seguridad, por esa Colombia milagro que necesita atender las necesidades de salud, de educación, de vivienda”, señaló.

El exministro también invitó a los ciudadanos a vestir la camiseta de la selección y vinculó el mensaje con la jornada electoral del próximo 21 de junio.

“Úsenla cuando quieran y el 21 de junio pónganse la camiseta y vamos a ponerle la raya al Tigre”, manifestó.