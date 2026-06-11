Iván Cepeda ataca de nuevo a Abelardo de la Espriella; pide a la Fiscalía y la CPI que lo investigue

El candidato presidencial Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por supuestos nexos con el paramilitarismo y solicitó a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investigue.

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“Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de tres delitos: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito”, aseguró Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico le solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue estos hechos porque se trataría de “crímenes de Estatuto de Roma que rige la CPI” porque, según Cepeda, estos delitos no habrían sido investigados por la justicia colombiana.

“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia y sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, señaló Cepeda.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Montaje El País

El candidato del petrismo aseguró que De la Espriella supuestamente tendría relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), e incluso, dijo que podría haber hecho parte de esas estructuras, a pesar de que no presentó ninguna prueba contundente sobre esa relación.

Cepeda dijo que esto tendría relación con la Fundación Iniciativas por la Paz, una entidad no gubernamental, que tuvo, según Cepeda, como presidente a De la Espriella.

“Esta organización participó de todo el proceso de la llamada desmovilización de las AUC pero actuó cuando esta organización todavía no se había desmovilizado así que sus acciones que supuestamente contaban con la autorización del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, se hizo en un momento en que los paramilitares seguían sin haberse desmovilizado”, afirmó Cepeda.

Iván Cepeda relacionó a varios excomandantes paramilitares en el caso. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Entre las pruebas que dijo tener el candidato del petrismo son las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y una sentencia de la jurisdicción de Justicia y Paz contra el Bloque Central Bolívar.

Cepeda dijo que esa fundación habría sido financiada por las AUC y habría entregado recursos a esa estructura paramilitar. “De la Espriella jugó el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares”, agregó el candidato de izquierda.

El senador del Pacto Histórico mostró un recuadro de excomandantes paramilitares en los que sale Salvatore Mancuso, el ‘Tuso’ Sierra, Ernesto Báez, alias H.H., Boliche y alias Juancho Dique.

Pero, además, relacionó al exfiscal Mario Iguarán porque supuestamente cuando estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación no se habrían adelantado unas investigaciones en contra de De la Espriella que lo relacionaban con esos hechos.