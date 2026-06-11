Abelardo de la Espriella está ganando terreno en la intención de voto de las regiones del país para la segunda vuelta de las elecciones.

La más reciente encuesta de AtlasIntel mostró que el candidato presidencial aumentó el número de personas que planean votar por él en Bogotá, la región central y el Pacífico. Además, en el Caribe, la Amazonia y la Orinoquia el abogado sigue estando por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Solo en Bogotá la intención de voto por De la Espriella pasó de 36,1 % en la encuesta divulgada el primero de junio, tras la primera vuelta presidencial, a el 44,6 % cuando se compara con la más reciente medición.

Un escenario similar ocurre en el Pacífico donde en la primera medición de junio reportaba el 33,7 %, nivel que contrasta con el 44,9 % que se reportó en la más reciente encuesta. En la parte central del país la intención de voto para De la Espriella subió más de un punto, del 57,6 % al 58,9 %.

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Si bien la intención de voto en el Caribe retrocedió entre ambas mediciones, De la Espriella sigue estando por encima de Iván Cepeda. En esa región el 56 % de los votantes se estaría inclinando por la candidatura del abogado, mientras que el 42,7 % se decanta por la del senador del Pacto Histórico.

En la Amazonia y la Orinoquia los números están apretados. De la Espriella tiene el 50,5 % de intención de voto, mientras que Cepeda marca el 49 %.

La encuesta de AtlasIntel para Semana mostró que en todo el país el abogado (52,2%) le saca 7,7 puntos de ventaja a su contrincante (44,5%) a días de la segunda vuelta.