Abelardo de la Espriella visitó la Mojana y prometió mover la economía: “El otro candidato ni sabe dónde queda esto”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, tomó la decisión de viajar a la región de la Mojana, pese a los riesgos de seguridad que le advirtieron y las recomendaciones de su equipo de trabajo de concentrarse en otras zonas de Colombia donde tendría más opciones de ganar votos.

Al aterrizar en el sector, De la Espriella contó que no estaba participando en un acto de campaña, sino en un acto de justicia con la población que ha sido abandonada por el centralismo de Bogotá: “La memoria del sufrimiento de la gente de Sucre, Córdoba y Bolívar por estas inundaciones, por cuenta de Care Gato, por el desbordamiento del río Cauca, están en mi memoria desde que yo soy un niño”.

Abelardo de la Espriella (87 %) tiene mayores posibilidades de llegar a la Presidencia que Iván Cepeda (14 %), según Polymarket

El candidato puso sobre la mesa la teoría de por qué las autoridades no han resuelto los problemas de la Mojana: “No solamente se roban la plata. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a los políticos de siempre no les interesa tener bien al pueblo. Les interesa tenerlos arrodillados para poder manipular las elecciones. Yo no soy político, yo soy un emprendedor, yo no vengo del mundo de la política, aquí no me tienen los políticos ni las roscas politiqueras; me tiene el pueblo colombiano con su fervor, y me tiene Dios con su voluntad”.

Frente a la multitud, el abogado que aspira llegar a la Casa de Nariño contó las propuestas para la región: “Vamos a hacer el dragado de los canales porque ahí hay un problema delicado. Vamos a instalar un sistema de alertas tempranas que nos permitan adelantarnos a estos acontecimientos cuando el río empiece a crecer. Voy a traerles un programa de ayudas para los ganaderos y los agricultores. Voy a mover la economía”.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

De la Espriella aprovechó su visita para lanzarse dardos a su contrincante, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el que se medirá en la segunda vuelta por la Presidencia el próximo 21 de junio: “El otro candidato ni sabe dónde queda esto. No sabe ni qué es la Mojana. Yo, sí. Costeño vota costeño. Nadie va a querer esta región como la quiero yo”.