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Abelardo de la Espriella (87 %) tiene mayores posibilidades de llegar a la Presidencia que Iván Cepeda (14 %), según Polymarket

La plataforma de predicciones más grande del mundo le da amplia ventaja al candidato de la derecha para este 21 de junio.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 7:12 a. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de la segunda vuelta.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de la segunda vuelta. Foto: Montaje El País

A menos de dos semanas de las elecciones, la competencia política por la presidencia de Colombia está de infarto. Pero en Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, las cosas están resueltas por una amplia ventaja.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

Según este mercado de predicciones, Abelardo de la Espriella tiene el 87%, ante quienes entran a esa plataforma, de posibilidades de ser presidente de Colombia. Por su parte, Iván Cepeda, solo tiene el 14%.

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Abelardo de la Espriella registra el 87% de favoritismo en Polymarket. Foto: Captura de pantalla de Polymarket

Este miércoles, SEMANA publicó la última encuesta de AtlasIntel. De acuerdo con los resultados, De la Espriella tiene el 52,6 por ciento de la intención de voto (votos válidos), es decir, le saca casi 8 puntos porcentuales de diferencia a Iván Cepeda, quien tiene 44,8 por ciento. Los votos válidos excluyen a los indecisos.