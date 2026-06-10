Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

A 11 días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia, según revela una nueva encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

De acuerdo con los resultados, De la Espriella tiene el 52,6 por ciento de la intención de voto (votos válidos), es decir, le saca casi 8 puntos porcentuales de diferencia a Iván Cepeda, quien tiene 44,8 por ciento. Los votos válidos excluyen a los indecisos.

El estudio electoral fue realizado entre el 5 y el 10 de junio entre 3.681 personas de todas las regiones del país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), conforme a la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 2 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

La encuesta revela que De la Espriella lidera la intención de voto en el Caribe (56 por ciento), en la región Central (58,9 por ciento), que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero, y en la Amazonía y la Orinoquía (50,5 por ciento).

Asimismo, De la Espriella le recorta distancia a Cepeda en Bogotá. En la capital del país, Cepeda tiene el 49,9 por ciento de la intención de voto, y De la Espriella llega a 44,6 por ciento.

En el Pacífico, Cepeda lidera con el 53,1 por ciento de la intención de voto, mientras De la Espriella reporta el 44,9 por ciento.

Por género, De la Espriella lidera el voto femenino (59,5 por ciento), mientras Cepeda domina el masculino (51,3 por ciento).

Transferencia de votantes

Uno de los capítulos más interesantes del estudio de AtlasIntel evidencia el comportamiento de los electores, según cada candidato que ha participado en esta contienda electoral.

Hoy, el 84,5 por ciento de los votantes de Paloma Valencia se iría con De la Espriella. Por su parte, el 68,7 por ciento de los electores de Sergio Fajardo apoyaría a Cepeda, y el 14,1 por ciento a De la Espriella.

El 59,6 por ciento de las personas que votó por otros candidatos en la primera vuelta respondió que lo hará por Cepeda, el próximo 21 de junio, en la segunda vuelta, mientras el 22,6 por ciento aseguró que lo hará por De la Espriella.

AtlasIntel también midió hacia dónde se irían los votantes de algunos precandidatos que participaron en las consultas interpartidistas.

Por ejemplo, el 55,6 por ciento de los votantes de Juan Daniel Oviedo apoyará a Iván Cepeda y el 34,5 por ciento a Abelardo de la Espriella.

En el caso de Claudia López, el 94,5 por ciento de sus electores votará por Cepeda y el 3,1 por ciento por De la Espriella.

El 89,5 por ciento de los votantes de Juan Manuel Galán votará por De la Espriella, y el 10,5 por ciento lo hará en blanco.

El 80,6 por ciento de los votantes de Juan Carlos Pinzón votará por De la Espriella y el 19,4 por ciento votará en blanco.

El 66,7 por ciento de los votantes de Roy Barreras votará por Cepeda, y el 33,3 por ciento apoyará a De la Espriella.

El 100 por ciento de los votantes de Daniel Quintero se irá con Cepeda, y en el caso de Vicky Dávila, el 100 por ciento de sus electores apoyará a De la Espriella.

Según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, Cepeda lidera la intención de voto entre los jóvenes de 18 a 34 años de edad, mientras De la Espriella domina entre las personas con edades entre los 35 y 59 años. Los mayores de 60 años están divididos entre los dos candidatos.

Asimismo, el 51,7 por ciento de los encuestados rechaza a Iván Cepeda como posible presidente de Colombia, mientras dicho rechazo es del 46,6 por ciento en el caso de De la Espriella.

Por su parte, el 55,2 por ciento desaprueba la forma en que Petro conduce al país, mientras el 42,8 por ciento lo aprueba.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: