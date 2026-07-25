Iván Cepeda se distancia de postura de Gustavo Petro por escándalos de “corrupción en el actual Gobierno” y pide investigaciones

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones de SEMANA, sobre la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica en el Ejecutivo.

El mandatario puso un mensaje en su cuenta en X, que ha sido calificado por algunos sectores como “tibio”, por referirse al hecho, pero no condenarlo.

Gustavo Bolívar reaccionó al escándalo de Juliana Guerrero: “Que caiga el que tenga que caer”

“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres por codicia”, dijo el mandatario.

Horas después, sin mencionar el escándalo de Juliana Guerrero, Iván Cepeda también puso en su cuenta en X un extenso mensaje, donde habló de “los hechos de corrupción en el actual Gobierno”.

Juliana Guerrero, salpicada en escándalos de corrupción. Foto: UPC

En la declaración política, Cepeda tiene un punto de vista totalmente diferente al de Gustavo Petro y aseguró que la corrupción debe ser rechazada e investigada de inmediato.

“Durante la campaña presidencial que adelanté como candidato del Pacto Histórico fui absolutamente claro frente a la corrupción en todas sus formas, a los casos individuales o a la macrocorrupción y también frente a cualquier hecho que comprometa a funcionarios del actual gobierno”, dijo.

Cepeda aseguró que cualquier caso de corrupción en el Gobierno Petro no puede tolerarse.

Carlos Carrillo se refirió a las pruebas publicadas por SEMANA contra Juliana Guerrero y su hermana: “Son muy delicadas”

“Todo indicio de corrupción debe ser investigado con independencia, esclarecido con transparencia y sancionado con el rigor de la ley”, reiteró.

“Lo afirmé entonces y lo reitero hoy: la corrupción debe combatirse venga de donde venga y comprometa a quien comprometa”, manifestó.

Por esa razón, dijo que se debe crear en Colombia un “Sistema Nacional Anticorrupción que articule las instituciones del Estado y a la ciudadanía para librar una lucha permanente, eficaz e implacable contra este fenómeno que tanto daño ha causado a la democracia”.

Finalizó asegurando que esa tarea no podría ser encabezada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya que él no ha aceptado su triunfo en las urnas.

Diferentes sectores políticos han rechazado las actuaciones de Juliana Guerrero y su hermana Verónica, al considerar que es otra muestra de todos los casos de corrupción que han ocurrido durante el Gobierno Petro.

Se espera que las autoridades competentes investiguen a fondo las revelaciones de SEMANA donde queda en evidencia el modus operandi de Guerrero y su hermana para obtener réditos económicos.