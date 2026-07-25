Gustavo Petro le responde a José Manuel Restrepo por aranceles anunciados por Estados Unidos: “No soy responsable”

El Gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar desde este viernes, 24 de julio, nuevos aranceles para más de 60 países en el mundo, entre los que se encuentra Colombia, que se vio afectada con un gravamen del 12,5 %.

Estados Unidos aplicará desde este viernes un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (UST) decidió aumentar del 10 % al 12,5 % el arancel adicional que aplica a un grupo de productos colombianos, tras concluir una investigación relacionada con las medidas para prevenir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

El presidente Gustavo Petro se refirió a esos hechos luego de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo lo criticara por no tomar medidas.

Petro dijo que las decisiones del país norteamericano no tendrían que ver con el manejo de su gobierno. “Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU.”, afirmó el mandatario saliente.

Según dijo Petro, poner estos aranceles de forma unilateral rompería los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC, en el caso de Colombia.

“Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”, agregó el presidente.

Petro dijo que no ve un problema en la no importación de productos de trabajo forzado en cualquier parte del mundo y pidió que el comercio sea “de trabajo emancipado”.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que en el marco de la visita que tuvieron a Estados Unidos tuvieron encuentros con personas del sector de comercio.

Y en el marco de esas conversaciones les dijeron que el gobierno de ese país, desde el 12 de marzo de 2026, le había solicitado al gobierno de Gustavo Petro que tomara decisiones para evitar las importaciones de componente de trabajo forzoso.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le reclamó al Gobierno. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Debía realizar una serie de medidas en esa dirección, pero como ha sido tradición en este gobierno fueron incapaces de gobernar, de tomar esas decisiones. Han pasado varios meses en donde no se han tomado”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo mencionó que supuestamente estaría circulando una carta de la ministra de Comercio, Diana Morales, a la dirección de la Dian en la que habla específicamente de ese requisito que estaba imponiendo Estados Unidos.

“Este gobierno en su incapacidad para gobernar no tomó ninguna decisión, en virtud de lo cual los Estados Unidos de América tenía que aplicar la medida, porque no solamente se aplicaba a Colombia sino a decenas de países a nivel internacional”, reclamó Restrepo, quien confirmó que el gobierno entrante está trabajando para resarcir ese hecho.