Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones de SEMANA sobre red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica

El presidente Gustavo Petro reaccionó este sábado, 25 de julio, a las revelaciones que realizó SEMANA sobre una red que gestiona contratos en el Gobierno y que es liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

Este medio dio a conocer explosivos testimonios, audios, chats y consignaciones que implican a las hermanas Guerrero y dejan al descubierto cómo ha operado la red. Pero no solo eso. Además, según las pruebas, tomaron el control de tres importantes entidades del Estado.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

Al respecto, Petro se pronunció en su cuenta en la red X: “Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados “empresarios” se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía", dijo el mandatario.

Y agregó: “El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia. El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el Gobierno impidió robar”.

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