Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En medio del empalme que ha adelantado el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella de manera autónoma, tras el rompimiento de las conversaciones con el gobierno saliente, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de una movida en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que le genera preocupación.

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Según dijo, a pocos días de que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se publicó la Resolución 468 del 23 de julio de 2026 con la que se ajustan los perfiles académicos y las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

“Acabamos de detectar una irregularidad con posibles incidencias legales por la presunta violación del principio de legalidad, puesto que revisada la página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) advertimos que el 23 de julio de 2026 publicaron la Resolución 468, que modifica su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, la cual, si bien no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, sí ajusta perfiles académicos, Núcleos Básicos del Conocimiento y funciones específicas”, alertó Cancino.

Tras ese descubrimiento, el ministro de Justicia designado le solicitó al entrante director de esa entidad, el abogado Germán Calderón España, que ejecute de manera inmediata un estudio técnico y de legalidad sobre esta resolución, y que en caso de que no se halle el mérito suficiente, se puedan interponer acciones penales y disciplinarias a las que haya lugar con las autoridades competentes, con el objetivo de salvaguardar la moralidad administrativa y el cuidado de los recursos públicos.

“En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, pidió Cancino.

Germán Calderón España, designado director de la entidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

No se trata de la única alerta que se ha generado en el proceso de empalme. En las últimas horas se conoció que el programa Caminos para la paz habría terminado en un saqueo de recursos y en obras inconclusas. Sobre este tema la Fiscalía General de la Nación ya tiene la denuncia que hizo el equipo de empalme.

Según se ha conocido, se detecó que en el Instituto Nacional de Vías (Invías), habría presuntas irregularidades en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, en el que se entregaron unos 500.000 millones de pesos a juntas de acción comunal (JAC) y habría terminado en un descalabro.

También se habrían hecho millonarios contratos a pedir de boca de los congresistas para comprar sus votos, asunto por el que la Corte Suprema de Justicia ya investiga a 30 parlamentarios.