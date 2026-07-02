MinJusticia aclara situación sobre empalme del sector y le envía mensaje al nuevo gobierno: “No tienen competencia”

Mientras que el nombre del reconocido abogado penalista Iván Cancino sigue sonando entre los favoritos para aterrizar en el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció frente a los reparos que se han venido conociendo sobre el empalme.

Cancino, quien ha sido reconocido como el coordinador para el sector justicia del nuevo Gobierno, le ha pedido al Ministerio de Justicia que haga pública y justifique la información relacionada con la operación de esa cartera durante la Presidencia de Gustavo Petro.

La reacción del ministro Jorge Iván Cuervo en su cuenta de X. Foto: X

Frente a esa petición, el ministro Jorge Iván Cuervo, a través de su cuenta de X, manifestó toda la disposición para entregar la información solicitada por el Gobierno del presidente electo de De La Espriella, pero de paso les envió un mensaje sobre las auditorías forenses que han anunciado.

“Ya estamos recolectando la información solicitada por el doctor Cancino. Claro que tienen acceso a toda la información del Ministerio de Justicia, porque además es pública; lo que no tienen como particulares son competencias de auditoría forense, que solo las tiene la Contraloría”, dijo Cuervo.

El ministro de Justicia también reconoció en su publicación que tiene una “muy buena impresión del doctor Cancino”, y aseguró que será un empalme “riguroso y transparente, orientado a impulsar temas de justicia que son temas de Estado, no de Gobierno”.

El polémico empalme

La salida del presidente Petro y la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella ha estado envuelta en varias polémicas relacionadas con la información que se ha conocido en medio del empalme entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

Al término de ese primer encuentro, el vicepresidente Restrepo señaló: “Es indispensable acceder a todos los temas de la gestión pública, con absoluta claridad, porque hay que garantizarle la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia y en beneficio de los colombianos”.

“Contratos millonarios y nombramientos de última hora”, las quejas del Gobierno electo de Abelardo De la Espriella en el empalme

El Gobierno entrante también explicó que en ese encuentro le insistieron al ministro Ávila que gobernar hasta el último día “no significa comprometer al Estado”, pues puso de presente las inquietudes que han salido estos días sobre contratos millonarios de largo plazo, contratación acelerada, cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora.

En las próximas horas se conocerán los primeros resultados de la información que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, le compartirá al abogado Iván Cancino, quien podría llegar a esa cartera en los próximos días.