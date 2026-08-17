Nuevo temblor en Colombia en la tarde de este lunes festivo 17 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este lunes festivo 17 de agosto.

Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,7. El epicentro ocurrió nuevamente en Sipí, Chocó, donde se han registrado varios temblores durante el fin de semana.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 13:32 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Sipí - Chocó, Colombia ”, señaló la entidad.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

Durante la madrugada y la mañana de este lunes, han ocurrido varios movimientos sísmicos en diferentes zonas del país.

Los eventos tuvieron magnitudes entre 2.1 y 2.9, mientras que algunos fueron reportados como superficiales y otros alcanzaron profundidades de hasta 140 kilómetros.

Uno de ellos se produjo en Medina, Cundinamarca, a las 9:10 a.m. Tuvo una magnitud de 2.4, con profundidad superficial.

Durante la madrugada y la mañana de este lunes, han ocurrido varios movimientos sísmicos en diferentes zonas del país. Foto: Gemini

Otro ocurrió en Pitalito, Huila a las 8:32 a.m. Tuvo una magnitud de 2.1, también con profundidad superficial.

En la madrugada, a las 4:50 a.m., tembló nuevamente en San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto. Esta vez el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.9, con profundidad de 105 km.

Minutos antes, a las 4:48 a.m., también tembló en Docordó, Chocó. Este sismo tuvo una magnitud 2,7, con profundidad superficial.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se ha sufrido un terremotos, réplicas y nuevos sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo” explica el SGC.

El SGC señala que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe .Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.

La entidad explica que esa actividad no comenzó recientemente. De hecho, Colombia registra aproximadamente 2.500 sismos cada mes, aunque una gran parte ocurre con una intensidad tan baja que solamente puede ser detectada por los instrumentos de monitoreo.