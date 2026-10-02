“El hermano creo que no le está ayudando mucho”: el llamativo pronunciamiento del juez que mandó a casa por cárcel a Miguel Quintero

Este viernes, 2 de octubre, el juez 27 penal municipal con función de control de garantías envió a casa por cárcel a Miguel Quintero Calle por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana en el periodo en que su hermano, Daniel Quintero Calle, era alcalde de la ciudad.

En medio de la diligencia, en la que el empresario Sebastián de Dios Ortega Urán se salvó de ser enviado a prisión, como lo pedía el abogado del Área Metropolitana en calidad de víctima, el togado hizo un llamativo pronunciamiento.

Primero, cuestionó el papel de algunos medios de comunicación que, en su consideración, se han encargado de escribir de manera errada o con mentiras sobre este proceso.

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Posteriormente, lanzó una pulla al exalcalde: “El hermano del ciudadano Miguel creo que no le está ayudando mucho en esta vicisitud penal, creo que resquebraja cada vez más esa unión familiar y atenta contra esa armonía que debería reinar en la vivienda del ciudadano, junto con su esposa e hijos”.

El juez también dijo que “desafortunadamente ello no va a cesar en la medida en que se sigan haciendo esta clase de afirmaciones por Quintero, como niños, entonces uno habla y el otro repite, parecía un círculo vicioso bastante aburridor, permítanme la palabra, arrebata tranquilidad, si me la ha logrado arrebatar a mí, y es mucho decir, no quiero pensar cómo ustedes (las otras partes en el proceso) han sobrellevado esta vicisitud penal desde su inicio, creería que ha habido un torpedeamiento bastante”.

Miguel Quintero y Daniel Quintero. Foto: Redes sociales

Finalmente, luego de examinar las pruebas de la Fiscalía, el togado aseguró que encontró inferencia razonable de responsabilidad de Miguel en el saqueo de recursos en esa entidad.

En la imputación de cargos, la Fiscalía había expuesto cómo se estructuraron esos contratos por un monto de 17.000 millones de pesos y cómo se movieron esos recursos, presuntamente, para que Quintero Calle se apropiara del 15 %, es decir, 2.481 millones de pesos: 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

Miguel Quintero Calle se declaró inocente, pero, desde su casa, bajo la figura de medida de aseguramiento domiciliaria, deberá diseñar junto a su abogado la defensa.

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Si bien su abogado, Santiago Trespalacios Carrasquilla, se mostró conforme con la decisión, otra es la postura de la Fiscalía, que pedirá que se revise para que sea enviado a una cárcel, pues considera que puede obstruir el proceso y huir del país.

Daniel Quintero Calle, contrario a otras ocasiones, no ha trinado sobre esa decisión judicial que significa un revés en la defensa de su administración, cuestionada por graves escándalos.