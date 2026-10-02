Alias Terry escaló de hacer inteligencia a controlar cinco municipios en Antioquia para el Clan del Golfo

Cristian Camilo Chavarría Tapias, conocido con los alias de Terry o Keiner, es el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en zona rural de Jericó, Antioquia; aparece en un informe de inteligencia como uno de los mandos de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Abaten a alias Terry, cabecilla del Clan del Golfo, y a otros dos integrantes: así fue la operación

A sus 29 años, las autoridades le atribuyen una trayectoria de aproximadamente cinco años dentro de la organización y la capacidad para ejercer control sobre varias de las principales economías ilícitas del suroeste antioqueño.

Este peligroso criminal tenía injerencia en municipios como Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes, donde realizaba labores de inteligencia criminal sobre los integrantes de la Fuerza Pública y vigilaba para que las comunidades no entregaran información a las autoridades.

La radiografía elaborada por la inteligencia militar sitúa el comienzo de su trayectoria dentro de la estructura en febrero del año 2021. Según el expediente en poder de SEMANA, Chavarría Tapias ingresó al denominado Componente Criminal Focalizado (CCF), donde habría sido utilizado para recopilar información destinada a facilitar actividades al margen de la ley.

Operaciones militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De acuerdo con la información conocida por este medio, en 2022 ya era cabecilla de zona y, de acuerdo con las autoridades, tenía entre sus responsabilidades recolectar los dineros procedentes de economías ilícitas. Entre 2023 y 2026 habría consolidado su presencia en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.

La inteligencia militar también tiene información acerca de la participación de este sujeto en un crimen ocurrido el 5 de febrero de 2026, en el que murió alias Machicha, señalado integrante del grupo delincuencial La Terraza, en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción de Ituango. Asimismo, habría sido el autor material del asesinato de Juan Camilo Restrepo Días, en la zona urbana de Jardín, Antioquia, el 23 de febrero de 2026.

La expansión territorial

Alias Terry, según el Ejército Nacional, estaba liderando comisiones criminales para ganar territorio y economías ilegales en esta zona de Antioquia. “Lideraría la expansión de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, desde las subregiones del Norte y Suroeste de Antioquia, con el fin de lograr el control delictivo territorial e incremento de las rentas criminales”, indica el informe en poder de este medio.

Con esta baja, el Ejército golpea la economía del Clan del Golfo por “pérdida de recaudo de finanzas producto de las extorsiones” y otros ingresos ilícitos en las subregiones Norte, Nordeste y Suroeste de Antioquia. También se afectaría el reclutamiento de nuevos integrantes en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.

Alias Terry lideraba la confrontación armada contra las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá por las economías ilegales en esta zona de Antioquia. El proceso judicial contra este abatido criminal estaba a cargo de la Fiscalía 23 Especializada UEI, por el delito de concierto para delinquir agravado.