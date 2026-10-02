Sonsón se convierte en el primer municipio de Antioquia en tener un computador por cada estudiante en un colegio público rural

En La Danta, un corregimiento de Sonsón, Antioquia, la tecnología llegó a las aulas para facilitar la vida de cientos de niños y jóvenes que buscan construir un futuro digno. Los estudiantes de la Institución Educativa Rural Jerusalén ya no tendrán que turnarse para utilizar los equipos disponibles porque cada uno contará con su propio computador para desarrollar las actividades académicas.

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La sede recibió una dotación tecnológica que incluye 336 computadores, uno por cada estudiante activo. Con esta entrega, Jerusalén se convierte en la primera sede educativa rural oficial del departamento en contar con computación personalizada.

Esta ayuda no solo beneficiará a los estudiantes de la sede, los 16 docentes de planta también contarán con un proceso de formación y capacitación tecnológica para poder sacarle el máximo provecho a los equipos.

La secretaria de Educación, Mónica Ospina Londoño, explicó que “se contará con el apoyo de la Fundación Manuelita para realizar todo el acompañamiento pedagógico a los docentes y en las aulas de clase, de manera que estos dispositivos sean utilizados de la mejor manera y, además, brinden mayores posibilidades de aprendizaje a nuestros estudiantes”.

Adicionalmente, la institución recibió 13 videoproyectores, 80 reguladores de voltaje, 54 multitomas y 11 unidades de carga eléctrica. A esto se suma la instalación de internet satelital, un elemento determinante para que los equipos puedan utilizarse de manera simultánea y para que las herramientas digitales tengan un lugar permanente dentro de las clases.

El proyecto, según la Gobernación de Antioquia, representa una inversión de 2.811 millones de pesos y fue posible mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), con recursos aportados por Cementos Alión.

Los estudiantes tendrán acceso a internet satelital para estar conectados a la red mientras hacen sus labores académicas. Foto: Empresa Colombiana de Cementos - API

El gerente de Proyectos Especiales de Antioquia, Ever Uribe, explicó que la inversión busca fortalecer las condiciones educativas del municipio y hace parte de las iniciativas que se ejecutan a través del programa.

“Esta inversión va destinada, efectivamente, a fortalecer el sector educativo y académico de este importante municipio de nuestro departamento. Asimismo, es importante resaltar que, bajo el mecanismo de obras por impuestos, venimos adelantando la gestión de proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Sonsón”, señaló Uribe.

Bajo este mecanismo se desarrollan otras iniciativas, entre ellas la dotación y entrega de menajes para siete instituciones educativas, adecuaciones y mantenimiento de un Centro de Desarrollo Infantil y la adquisición de maquinaria amarilla para atender y mitigar emergencias, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales.

Finalmente, la gobernación manifestó que Antioquia se mantiene como líder nacional en la gestión de proyectos mediante el mecanismo de OXI, que permite canalizar los recursos de los contribuyentes hacia inversiones en territorios priorizados y convertir parte del pago de impuestos en obras y proyectos de impacto social.